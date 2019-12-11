с чего всё началось

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.

Общество Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута» В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".

Интернет В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.

Здоровье Россиянам упростили доступ в бассейны Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.

Общество Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.

Политика Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Политика Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.

Шоу-бизнес Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост, в котором раскритиковала недавние обвинения композитора Юрия Лозы в адрес российских артистов в том, что часть их гонораров идет на финансирование деятельности ВСУ.

Экономика Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.