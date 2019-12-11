Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
Общество
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Политика
Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года
Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Здоровье
Россиянам упростили доступ в бассейны
Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Происшествия
На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
За непредоставление информации контролирующим органам штрафы для юрлиц вырастут в четыре раза — до 20 тыс. руб.
Гаджеты
У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность
Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Политика
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Кино
Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост, в котором раскритиковала недавние обвинения композитора Юрия Лозы в адрес российских артистов в том, что часть их гонораров идет на финансирование деятельности ВСУ.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Культура
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Общество
Ученые доказали опасность дневного сна
Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье
Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.
Музыка