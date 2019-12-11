Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
Российская газетавчера в 14:37

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Главное к утру: ставка ФРС, земли под ВСМ и цена коворкинга в Казани

Реальное времявчера в 22:59

ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ruвчера в 15:50

Биржи США закрыли торги в «зеленой зоне» на итогах заседания ФРС

ПРАЙМвчера в 16:33

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБКвчера в 14:02

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 15:02

ФРС США сохранила базовую ставку

Российская газетавчера в 14:58

ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъвчера в 15:20
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Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

OAnews вчера в 12:47
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия вчера в 08:20
Здоровье

Россиянам упростили доступ в бассейны

Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Калужские Губернские Ведомости вчера в 07:23
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
REGNUM вчера в 16:08
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

За непредоставление информации контролирующим органам штрафы для юрлиц вырастут в четыре раза — до 20 тыс. руб.
РБК 00:34
Гаджеты

У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность

Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Игромания.ру вчера в 07:41
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском 10 декабря в 22:00
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings вчера в 17:07
Политика

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 09 декабря в 01:02
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Общество

Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Piter.tv вчера в 11:05
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Кино

Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»

Lenta.ru вчера в 03:02
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новости вчера в 20:44
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост, в котором раскритиковала недавние обвинения композитора Юрия Лозы в адрес российских артистов в том, что часть их гонораров идет на финансирование деятельности ВСУ.
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 10 декабря в 05:50
Культура

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru вчера в 16:09
Общество

Ученые доказали опасность дневного сна

Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
РИА Новости вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье

Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.
OAnews вчера в 21:00
Музыка

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake вчера в 02:00
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