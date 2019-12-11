Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Армия и оружие
Армию России пополнили 50 тысяч контрактников в 2019 году
Службу по контракту выбрало более 14 тысяч молодых офицеров в 2019 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
Общество
Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»
Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Уже первого января мессенджер перестанет работать на iPhone под системой iOS 8, а также на смартфонах с Android 2.3.7.
Наука
Младенцы могут воспринимать свет еще до рождения
Калифорнийские ученые выяснили, что зрительные клетки младенцев в утробе матери имеют достаточно высокую чувствительность света.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Политика
Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
Финансы
«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro
Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Игры
Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года
Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Армия и оружие
Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Политика
Песков опроверг слова Авакова про Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова, что у российских участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".
Футбол
Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за мат в адрес судьи
Белорусский специалист наказан за нецензурные выражения в адрес арбитра во время матча 19-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). После игры специалист остался недоволен судейством и в грубой форме высказал претензии в адрес арбитра.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Кино
Иван Янковский оправдал сцену с Кристиной Асмус
Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Текст», прокомментировал свою работу в картине и оправдал сцену с Кристиной Асмус, из-за которой на актрису обрушилась критика.
Игры
Классической Doom исполнилось 26 лет
Серия компьютерных игр Doom отметила 26-й день рождения. Первая часть шутера вышла 10 декабря 1993 года.
Футбол
Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
Экономика
Медведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
Общество
Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".