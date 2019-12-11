Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
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