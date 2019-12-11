Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Уже первого января мессенджер перестанет работать на iPhone под системой iOS 8, а также на смартфонах с Android 2.3.7.

Политика Песков опроверг слова Авакова про Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова, что у российских участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".

Футбол Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за мат в адрес судьи Белорусский специалист наказан за нецензурные выражения в адрес арбитра во время матча 19-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). После игры специалист остался недоволен судейством и в грубой форме высказал претензии в адрес арбитра.

Энергетика В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину «С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Кино Иван Янковский оправдал сцену с Кристиной Асмус Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Текст», прокомментировал свою работу в картине и оправдал сцену с Кристиной Асмус, из-за которой на актрису обрушилась критика.