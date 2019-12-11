Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
Российская газетавчера в 14:37

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ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБКвчера в 14:02

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Интерфаксвчера в 15:00

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Известиявчера в 14:24

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 15:02

Стоп-менеджеры

Российская газетавчера в 14:58

Доллар пытается дорожать в ожидании решений ФРС

Финмаркетвчера в 01:23
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Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

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Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

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Экономика

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Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
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Наука

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Интерфакс 02:59
Общество

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

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Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
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Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Петросян прокомментировал слухи о свадьбе с молодой любовницей

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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

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Dota2.ru 01:50
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
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Семья Заворотнюк отреагировала на сообщения о парализованности актрисы

Соцсети Семья поблагодарила всех, кто остается неравнодушен к непростой ситуации, в которой находится Заворотнюк, но комментировать слухи не стала.
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Почему сериал «Слуга народа» с Зеленским сняли с эфира ТНТ

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Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

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Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
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Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

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