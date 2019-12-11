Экономика
ГЛАС.RUФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Политика
Россия вышлет двух немецких дипломатов
В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Наука
Ученые предупредили об опасности дневного сна
Дневной сон повышает риск инсульта, узнали китайские ученые.
Политика
Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину
Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о свадьбе с молодой любовницей
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23d
Утром 12 декабря разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.23d.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на сообщения о парализованности актрисы
Соцсети Семья поблагодарила всех, кто остается неравнодушен к непростой ситуации, в которой находится Заворотнюк, но комментировать слухи не стала.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров
В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Экономика
Пензенскую область поощрят деньгами за хорошую работу власти
В начале декабря стало известно, что Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года.
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Общество
Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений
В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Авто
Geely привезет в Россию два кроссовера
В 2020 году на отечественный рынок выйдут как минимум два автомобиля китайского бренда.
Футбол
Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси»
Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.
Общество
Елизавета II и Кейт Миддлтон вышли в свет в «русских» тиарах
Королева Великобритании и герцогиня Кембриджская посетили ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце, единогласно выбрав для выхода аксессуары с «русским» акцентом.
Футбол
Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
Общество
Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time
Армия и оружие