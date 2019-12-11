Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
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ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

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ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъвчера в 15:20
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Кому повезет с деньгами в год Белой Крысы

С деньгами особенно повезет трем зодиакальным знакам. В будущем году для Стрельцов откроются потрясающие финансовые перспективы.
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Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
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Комиссия РФС: Мешков принял верные решения в матче «Зенит» — «Спартак»

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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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«Аталанта» выбила «Шахтер» из Лиги Чемпионов

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