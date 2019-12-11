Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
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Политика
Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
Наука
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания.
Армия и оружие
В России создали аналог М16 под советский патрон
Американская AR-15 (полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56x45 мм) была разработана в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Армия и оружие
Российские истребители жёстко перехватили американский P-8 Poseidon у авиабазы «Хмеймим»
Истребители ВКС России перехватили американский противолодочный самолёт рядом с авиабазой «Хмеймим».
Общество
Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram гневный пост, в котором раскритиковала недавние обвинения композитора Юрия Лозы в адрес российских артистов в том, что часть их гонораров идет на финансирование деятельности ВСУ.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
Кому повезет с деньгами в год Белой Крысы
С деньгами особенно повезет трем зодиакальным знакам. В будущем году для Стрельцов откроются потрясающие финансовые перспективы.
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Футбол
Комиссия РФС: Мешков принял верные решения в матче «Зенит» — «Спартак»
Комиссия определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
Хоккей
«Вашингтон» сохранил лидерство на «Западе», обыграв «Бостон»
Ти Джей Оши оформил дубль и принёс «Вашингтону» победу в четвёртом из последних пяти матчей.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда
Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
Гаджеты
У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность
Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили найдены обломки
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Футбол
«Аталанта» выбила «Шахтер» из Лиги Чемпионов
В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» в родных стенах с крупным счётом проиграл итальянской «Аталанте».
Экономика
Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС
По мнению специалистов, если бы власти увеличили налоговую нагрузку для всех сырьевых отраслей до уровня нефтяного сектора, то только за последние пять лет могли бы получать дополнительные 0,8-1,3 трлн рублей в год.