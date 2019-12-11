Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАСС15:02

ФРС США сохранила базовую ставку

Реальное время14:33

Стоимость золота усилила темпы роста на результатах заседания ФРС США

ПРАЙМ14:59

Что будет с рублем после заседания Банка России

Российская газета22:00

ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ru15:50

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБК14:02

ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъ15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Футбол

Брюгге — Реал 1:3

Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
Советский спорт 05:03
Политика

Лаврова обвинили в искажении фактов

В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Утро.ru 10:40
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
REGNUM 16:08
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru 20:10
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС 16:25
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

Газета.Ru 12:06
Транспорт

В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов

РИА Новости 18:57
Технологии

В Microsoft возьмут пользователей старой Windows 7 измором

В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.
Astera 02:33
Общество

«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения

Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
ТАСС 19:43
Авто

Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback

В Европе, как сообщает пресс-служба компании из Ингольштадта, новые Audi RS 5 Coupe и Sportback появятся в продаже в ближайшее время по цене от 83500 евро.
Движок 04:10
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском вчера в 10:25
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия 14:31
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Футбол

«Краснодар» завершит групповой этап Лиги Европы матчем с «Хетафе»

Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 12 декабря, завершит выступления на групповом этапе Лиги Европы матчем против испанского «Хетафе».
Нева Спорт 17:07
Футбол

Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку

Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
Советский спорт 04:17
Политика

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
РБК 21:04
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings 17:07
Армия и оружие

На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони

На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Военное обозрение вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
StarHit.ru 09:30
Футбол

«Аталанта» обыграла «Шахтер» и впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Итоговое положение команд: 1. "Манчестер Сити" (14 очков), 2. "Аталанта" (7), 3. "Шахтер" (6), 4. "Динамо" (5). "Сити" и "Аталанта" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" продолжит выступление в Лиге Европы.
РИА Новости 15:03
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11:44
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
РБК 15:11
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели 10:41
Происшествия

В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер

Российская газета 06:35
Музыка

Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова

Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
Актуальные Новости 09:43
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Гаджеты

Apple запустила акцию «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone»

Компания Apple запустила новогоднюю акцию под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
ITZine.ru 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное