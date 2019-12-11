Экономика
КоммерсантъФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Футбол
Брюгге — Реал 1:3
Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
Политика
Лаврова обвинили в искажении фактов
В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Происшествия
На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Транспорт
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
Технологии
В Microsoft возьмут пользователей старой Windows 7 измором
В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.
Общество
«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения
Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
Авто
Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback
В Европе, как сообщает пресс-служба компании из Ингольштадта, новые Audi RS 5 Coupe и Sportback появятся в продаже в ближайшее время по цене от 83500 евро.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Футбол
«Краснодар» завершит групповой этап Лиги Европы матчем с «Хетафе»
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 12 декабря, завершит выступления на групповом этапе Лиги Европы матчем против испанского «Хетафе».
Футбол
Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку
Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
Политика
Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Армия и оружие
На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони
На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Шахтер» и впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Итоговое положение команд: 1. "Манчестер Сити" (14 очков), 2. "Аталанта" (7), 3. "Шахтер" (6), 4. "Динамо" (5). "Сити" и "Аталанта" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" продолжит выступление в Лиге Европы.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Происшествия
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер
Музыка
Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова
Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Гаджеты
Apple запустила акцию «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone»
Компания Apple запустила новогоднюю акцию под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».