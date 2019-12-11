Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФРС США сохранила базовую процентную ставку

Мировые аналитики ожидали, что ставка останется неизменной. По их словам, к вопросу об изменении ставки регулятор вернется только во второй половине 2020 года. В течение текущего года ФРС США три раза снижала базовую процентную ставку на 25 базисных пункта.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
Российская газетавчера в 14:37

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Реальное времявчера в 22:59

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Газета.Ruвчера в 15:50

Биржи США закрыли торги в «зеленой зоне» на итогах заседания ФРС

ПРАЙМвчера в 16:33

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

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ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 15:02

ФРС США сохранила базовую ставку

Российская газетавчера в 14:58

ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъвчера в 15:20
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Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н

BFM.ru 00:55
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Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
РИА Новости вчера в 19:05
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

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В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
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Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
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Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

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Коммерсантъ вчера в 10:22
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

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Накануне.Ru вчера в 17:13
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
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Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
Взгляд.ру вчера в 13:14
Кино

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По мнению Янковского, вся критика вокруг одного эпизода и всей картины в целом, может свидетельствовать только об одном: артист в компании с Асмус отлично выполнили свою работу, правдоподобно исполнив роли.
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Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

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Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран ЕС покончить с санкциями против России.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

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Армия и оружие

Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
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Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
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В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
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Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

ТАСС вчера в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
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