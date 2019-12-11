Экономика
ГЛАС.RUФРС США сохранила базовую процентную ставку
Мировые аналитики ожидали, что ставка останется неизменной. По их словам, к вопросу об изменении ставки регулятор вернется только во второй половине 2020 года. В течение текущего года ФРС США три раза снижала базовую процентную ставку на 25 базисных пункта.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года
Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Технологии
В Nike запатентовали кроссовки с блокчейном
В Nike заявляют, что владельцы «блокчейн-кроссовок» смогут не только покупать их и продавать, но также «размножать цифровую обувь или скрещивать ее с другими моделями, получая потомство в виде новой, осязаемой пары обуви».
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Общество
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Общество
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников
Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Общество
Метели продолжатся на Сахалине, на Курилах ожидается ураган
В пятницу сильный снег и ветер до 20-22 м/с ожидается в Северо-Курильском, Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
Кино
Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
По мнению Янковского, вся критика вокруг одного эпизода и всей картины в целом, может свидетельствовать только об одном: артист в компании с Асмус отлично выполнили свою работу, правдоподобно исполнив роли.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
В Крыму призвали ЕС одуматься и покончить с антироссийскими санкциями
Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран ЕС покончить с санкциями против России.
Происшествия
В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Происшествия
В России телевизор убил двухлетнего ребенка
В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.