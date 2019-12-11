с чего всё началось

Мировые аналитики ожидали, что ставка останется неизменной. По их словам, к вопросу об изменении ставки регулятор вернется только во второй половине 2020 года. В течение текущего года ФРС США три раза снижала базовую процентную ставку на 25 базисных пункта.

Технологии В Nike запатентовали кроссовки с блокчейном В Nike заявляют, что владельцы «блокчейн-кроссовок» смогут не только покупать их и продавать, но также «размножать цифровую обувь или скрещивать ее с другими моделями, получая потомство в виде новой, осязаемой пары обуви».

Политика В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2 Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Общество Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута» В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".

Общество Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.

Футбол Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.

Общество Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.

Политика Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.

Общество Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения 26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.

Политика Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.

Кино Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус По мнению Янковского, вся критика вокруг одного эпизода и всей картины в целом, может свидетельствовать только об одном: артист в компании с Асмус отлично выполнили свою работу, правдоподобно исполнив роли.

Политика В Крыму призвали ЕС одуматься и покончить с антироссийскими санкциями Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал лидеров стран ЕС покончить с санкциями против России.

Армия и оружие Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).