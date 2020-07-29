Финансы
Газета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ 13:36
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Космос
Virgin Galactic показала интерьер ракетоплана VSS Unity
Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть интерьер ракетоплана VSS Unity.
N+1 11:30
Футбол
Появились фото домашней и гостевой формы «Спартака» на следующий сезон
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака», в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 16:55
Здоровье
На Украине в три раза вырос уровень заражения коронавирусом в июле
Уровень летальности равен 2,4%. В общей сложности на территории Украины зарегистрировали 67,5 тысячи эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа Covid-19, сумели выздороветь больше 37 тысяч человек, умерли 1650 лиц.
Актуальные Новости 08:52
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»
«Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 4:1. В составе миланцев дубль оформил Златан Ибрагимович, еще по голу забили Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леау.
Спорт-Экспресс 15:30
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Футбол
Медведев: Расстроен, что Смольников не принял предложение «Зенита»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о решении Игоря Смольникова подписать контракт с «Краснодаром», а не продлить соглашение с «Зенитом».
Нева Спорт 13:45
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Футбол
«Рубин» объявил о подписании полузащитника Олега Шатова
Полузащитник Олег Шатов, ранее в среду покинувший петербургский "Зенит", подписал контракт с казанским "Рубином".
МК-Спорт 12:01
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Единоборства
Олейник раскритиковал Яна за оскорбления белорусского бойца
CT news вчера в 09:07
Общество
Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.
BFM.ru 14:51
Культура
Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»
ToDay News Ufa 11:09
Авто
BMW уже через 2 года выпустит полностью электрический седан 7-серии
Руководство компании BMW одобрило разработку проекта флагмана модельной линейке - 7-серии с электрическим силовым агрегатом.
Car.ru 00:24
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК
Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания.
Lenta.ru 15:48
Экономика
Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес
В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
Шоу-бизнес
Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна
Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец 05:35
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Политика
Лукашенко проводил совещание Совбеза с катетером в руке
Московский Комсомолец 15:39
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19