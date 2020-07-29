Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Главные новости к утру 30 июля

Коммерсантъ00:05

ФРС США не намерена повышать базовую процентную ставку

Известиявчера в 16:48

Глава ФРС США заявил, что не думает о повышении ставки

ТАССвчера в 16:29

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25%

РБКвчера в 15:11

ФРС США сохранила минимальную процентную ставку

Российская газетавчера в 14:28

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:19

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:10
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
328
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
318
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
698
Политика

В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания

Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
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Общество

В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде

В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
281
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
34
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
154
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с режимом ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин призвал сделать всё, чтобы за счёт профилактических мер избежать повторного введения режима ограничений по коронавирусу.
RT на русском вчера в 07:10
14
Наука

Севастопольские ученые отправятся на экспедицию в Арктику

Телеканал 360° 28 июля в 12:02
Наука

Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%

Evo-rus.com 01:25
6
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
4
Здоровье

Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов

Медиа-Центр 35media.ru вчера в 08:11
30
Общество

В России готовят изменения в порядок медосмотра водителей

Москва, 30 июля 2020, 09:01 — REGNUM Изменения в правила медицинского освидетельствования водителей в России планируется подготовить уже к концу 2020 года.
REGNUM 02:01
18
Происшествия

В Новосибирской области подтвержден еще 101 случай коронавируса

В Новосибирской области за сутки выявлен 101 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб сегодня, 30 июля.
RuNews24.ru 01:46
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении границ Финляндии

Финское оборонное ведомство утверждает, что два Су-27 нарушили воздушное пространство Суоми, пролетая над Финским заливом в районе Хельсинки.
Мойка78 28 июля в 19:12
330
Экономика

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия вчера в 18:30
4
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Как сообщает источник, столичный клуб уже предложил российскому нападающему контрактное соглашение на три года.
Vprognoze.ru 28 июля в 16:04
12
Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com вчера в 03:20
5
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
85
Общество

В России планируется ввести алкозамки на автомобилях

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует в 2020 году разработать концепцию массового использования алкозамков.
Общественная электронная газета вчера в 05:53
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Происшествия

СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью

Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Рязанской области, который мог погибнуть из-за собственной неосторожности, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 02:17
Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
38
Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

Достижения будут появляться постепенно и, по сути, ещё не пришли к своему окончательному виду.
3DNews 02:04
Экономика

Ростех стал главным бенефициаром борьбы с коронавирусом

Госкорпорация «Ростех» стала самым востребованным поставщиком во время борьбы с коронавирусом.
Компания вчера в 05:05
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК вчера в 12:45
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Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Шоу-бизнес

Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram

Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости 28 июля в 22:11
Общество

Более 17 миллионов человек заразились коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов.
ФедералПресс 01:30
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
80
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу

Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru вчера в 11:18
5
Как работают Яндекс.Новости?
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