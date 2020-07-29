Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".

Футбол «Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России Слова Мещерякова приводит «Чемпионат». 7 августа московский клуб сыграет с чемпионом России за Суперкубок страны.

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 630

Экономика В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). 606

Политика Почему хабаровские протесты скоро закончатся Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей". 2

Политика Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента. 149

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,8K

Авто Представлен внедорожный минивэн Torsus Terrastorm На рынке представят два варианта минивэна: TT1 Coach и TT2 Nomad.

Политика Кандидаты в президенты США атакуют соцсети рекламой в соцсетях Как отмечают эксперты, хотя социальные сети, вероятно, существенно повиляли на исход президентских выборов в США в 2016-м году, они тогда не были одним из ключевых вопросов кампании.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,8K

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Общество В России определили срок гибели коронавируса в воде Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора. 114

Авто «АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest Новинка носит название Lada Largus Cross Quest и является специальной версией, у которой будут отличия от обычного универсала. 184