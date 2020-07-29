Экономика
Газета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
РИА Новости вчера в 22:26
Футбол
«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России
Слова Мещерякова приводит «Чемпионат». 7 августа московский клуб сыграет с чемпионом России за Суперкубок страны.
ProstoProSport вчера в 15:06
Политика
В Белоруссии задержали более 30 россиян
В Белоруссии задержали более 30 россиян.
Эхо Москвы 00:03
Общество
Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
Госдума одобрила продление выплат семьям, у которых есть дети от 3 до 16 лет.
Амур.инфо вчера в 15:21
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Шатова и Смольникова
НовостиВолгограда.ру вчера в 08:13
Кино
Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля
Вести ФМ 28 июля в 08:38
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Происшествия
На Сахалине нашли 306 водителей, которые повторно сели пьяными за руль
На островных дорогах стало меньше ДТП с участием пьяных водителей.
Сахалин.Инфо вчера в 22:41
Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей".
РИА Новости 01:00
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Гаджеты
Sony запустила линейку телевизоров специально для PS5
МИТ вчера в 14:53
Авто
Представлен внедорожный минивэн Torsus Terrastorm
На рынке представят два варианта минивэна: TT1 Coach и TT2 Nomad.
Car.ru вчера в 04:14
Общество
Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж
Жительница Серпухова 27-летняя Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила, что выходит замуж.
Mockva.ru вчера в 18:47
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 28 июля в 01:52
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru вчера в 13:53
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 28 июля в 17:42
Культура
Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»
ToDay News Ufa вчера в 11:09
Политика
Кандидаты в президенты США атакуют соцсети рекламой в соцсетях
Как отмечают эксперты, хотя социальные сети, вероятно, существенно повиляли на исход президентских выборов в США в 2016-м году, они тогда не были одним из ключевых вопросов кампании.
Вести.Ru 27 июля в 02:26
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Новинка носит название Lada Largus Cross Quest и является специальной версией, у которой будут отличия от обычного универсала.
Tvoe-avto.com 27 июля в 17:20
Путешествия
«Прилетели с подругой из Анапы. Дыра ещё та»: впечатления туристов после отдыха в России
НГС вчера в 21:00
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия 28 июля в 06:07
Кино
В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»
В ходе конференции, которая состоялась в рамках фестиваля Comic-Con, проходящего в Сан-Диего, авторы сериала «Ходячие мертвецы» сообщили, что продолжение зомби-проекта переносится на будущий год.
Подмосковье Сегодня вчера в 09:05
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26