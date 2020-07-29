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Газета.RuГазета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Главные новости к утру 30 июля

Коммерсантъ00:05

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:10

Глава ФРС США заявил, что не думает о повышении ставки

ТАССвчера в 16:29

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0–0,25%

РБКвчера в 15:11

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:19

ФРС США не намерена повышать базовую процентную ставку

Известиявчера в 16:48

ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне

REGNUMвчера в 14:41
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В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK вчера в 10:29
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Политика

В Белоруссии могут ограничить Интернет во время выборов президента

В Белоруссии могут на государственном уровне ограничить работу Интернета. Об этом сообщил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.
News.ru 03:41
Происшествия

В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

РИА Новости 03:04
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
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Политика

Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Известия 02:41
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Кино

Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году

Piter.tv 01:36
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Кино

«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия

"Игра престолов" названа лучшим сериалом XXI века.
ИА InterMedia вчера в 08:04
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Футбол

Дзюба рассказал, как Федун извинился перед ним за фразу «удавит родных за копейки»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об общении с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
Чемпионат 03:52
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru вчера в 09:42
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Финансы

Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Положение американского доллара в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой, бьет тревогу Goldman Sachs перед двухдневным заседанием ФРС, от которой ожидаются новые стимулы.
Взгляд.ру 01:44
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
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Политика

В Минске появились колонны военной техники

Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
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Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

РИА Новости вчера в 15:28
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Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.
Lenta.ru 01:43
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Общество

На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса

В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
1,5K
Общество

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
Общество

Похолодание и ливни придут в ряд регионов России на этой неделе

Усиление ветра и сильный дождь обрушатся на Иркутскую область, Тыву и Хакасию.
Слово и Дело вчера в 22:51
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Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20
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Общество

Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций

Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
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Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили 00:13
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Общество

Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово

В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
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Космос

Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала

TV BRICS вчера в 07:45
3
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM вчера в 07:20
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Происшествия

СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью

РИА Новости 02:17
Армия и оружие

Донбасс сегодня: перемирие сорвано, ВСУ несут потери, штаб ООС теряет контроль над армией

Силы спецопераций ВСУ сорвали перемирие. Штаб ООС теряет контроль над националистами и военными и посылает ДРГ к линии фронта.
ФАН вчера в 13:16
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Общество

Московский суд вступился за сталинских прокуроров

Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».
Коммерсантъ вчера в 18:50
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Культура

Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»

Россия – Культура 27 июля в 05:16
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