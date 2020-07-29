Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".

Политика В Белоруссии могут ограничить Интернет во время выборов президента В Белоруссии могут на государственном уровне ограничить работу Интернета. Об этом сообщил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.

Политика Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 27

Финансы Пророчества краха доллара получили новое обоснование Положение американского доллара в качестве мировой резервной валюты находится под угрозой, бьет тревогу Goldman Sachs перед двухдневным заседанием ФРС, от которой ожидаются новые стимулы.

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,5K

Политика В Минске появились колонны военной техники Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику. 8

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Общество Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.

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Авто Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей. 876

Политика Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. 247