Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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ФРС США не намерена повышать базовую процентную ставку

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Глава ФРС США заявил, что не думает о повышении ставки

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ФРС добавила оптимизма

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн

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Разработано новое оптическое волокно из пищевого агара

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СМИ сообщили об испытаниях в КНДР противокорабельной ракеты

Сеул, 30 июля 2020, 06:41 — REGNUM Северокорейские военные в начале июля провели испытание противокорабельной ракеты, сообщает 30 июля агентство Yonhap со ссылкой на источники в Южной Корее.
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Армия и оружие

Пентагон: Россия и Китай продолжают создавать современные системы ПРО

Россия и Китай продолжают совершенствовать и создавать новые системы ПРО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны США.
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Армия и оружие

Дело чести: самолет-разведчик США был сбит над СССР 67 лет назад

Шестьдесят семь лет назад - 29 июля 1953 года - советский истребитель МиГ-17 сбил в воздушном пространстве СССР американский самолет-разведчик RB-50G "Суперфортресс".
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Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
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Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию

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Обнаруженное учеными свойство под названием «квантовая отрицательность» может в перспективе помочь более точно измерить множество параметров — от расстояний между атомами до сигналов от гравитационных волн.
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РИА Новости вчера в 05:00
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Космос

Планетолог создал 4K видео, как Луна и Земля «видят» друг друга

4K: https: / / t.co / EQ2fdR0u95 — Dr James O'Donoghue (@ physicsJ) July 24, 2020 Ранее О'Донохью работал в Центре космических полетов NASA, а теперь перебрался в Японское космическое агентство JAXA.
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Еще 47 китайских мобильных приложений решило запретить правительство Индии 27 июля, пишет Economic Times со ссылкой на источник в правительстве.
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Армия и оружие

Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии

Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер вчера в 13:16
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Общество

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Политика

Памятник сексуальным рабыням в Южной Корее в Японии назвали неэтичным

Токио, 28 июля 2020, 07:34 — REGNUM Открытие в южнокорейском Пхёнчхане нового памятника женщинам — жертвам сексуального рабства времён Второй мировой войны, одна из фигур которого похожа на премьер-министра Японии, нарушает международный этикет и может повлиять на отношения двух стран.
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Наука

Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал

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Технологии

Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем

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Политика

В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400

В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
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Ученые пока что не могут объяснить свое открытие, но предполагается, что у любителей фен-шуя есть склонность к прослеживанию ошибочных причинно-следственных связей.
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