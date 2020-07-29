Экономика
Газета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в японской префектуре Фукусима
Российская газета вчера в 22:54
Здоровье
Рептилоиды, сперма демонов, «лекарство» от COVID-19: во что верит врач, которую ретвитнул Трамп
«Вам не нужны маски, есть лекарство», — такое заявление сделала врач из Хьюстона Стелла Иммануэль на видео, которое попало в фейсбук, а оттуда — в твиттер Трампа и его старшего сына.
Телеканал RTVI вчера в 13:52
Космос
На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн
Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
Наука
Ученые выявили странное состояние клеток при развитии рака
При развитии рака клетки в человеческом организме впадают в странное состояние.
ToDay News Ufa 27 июля в 02:59
Кино
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru 28 июля в 08:41
Киберспорт
Шутер Frostpoint VR — последняя не издаваемая Microsoft игра inXile Entertainment
Студия inXile Entertainment анонсировала Frostpoint VR: Proving Grounds — многопользовательский командный шутер для гарнитур виртуальной реальности.
3DNews вчера в 11:15
Экономика
Музыкальный сервис Spotify сообщил об убытках во втором квартале
Чистый убыток во втором квартале 2020 года музыкального сервиса шведской компании Spotify составил 356 млн Евро, 29 июля сообщает пресс-служба сервиса.
ИА Красная Весна вчера в 10:17
Наука
Разработано новое оптическое волокно из пищевого агара
Научная Россия 28 июля в 11:10
Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru вчера в 11:16
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытаниях в КНДР противокорабельной ракеты
Сеул, 30 июля 2020, 06:41 — REGNUM Северокорейские военные в начале июля провели испытание противокорабельной ракеты, сообщает 30 июля агентство Yonhap со ссылкой на источники в Южной Корее.
REGNUM вчера в 23:41
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Армия и оружие
Пентагон: Россия и Китай продолжают создавать современные системы ПРО
Россия и Китай продолжают совершенствовать и создавать новые системы ПРО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны США.
ПолитРоссия вчера в 07:56
Армия и оружие
Дело чести: самолет-разведчик США был сбит над СССР 67 лет назад
Шестьдесят семь лет назад - 29 июля 1953 года - советский истребитель МиГ-17 сбил в воздушном пространстве СССР американский самолет-разведчик RB-50G "Суперфортресс".
Российская газета вчера в 02:07
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
Культура
Вышла аниме-короткометражка «Рик и Морти против Геноцидера»
Предыдущая аниме-короткометражка по «Рику и Морти» называлась «Самурай и сегун» и вышла в марте.
Афиша Daily 27 июля в 09:57
Политика
Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal.
Сегодня.ру вчера в 17:00
Наука
Нейросеть сможет отличать птиц одной стаи друг от друга
Vevby.ru 28 июля в 20:24
Наука
«Квантовая отрицательность» увеличит точность измерений
Обнаруженное учеными свойство под названием «квантовая отрицательность» может в перспективе помочь более точно измерить множество параметров — от расстояний между атомами до сигналов от гравитационных волн.
Индикатор вчера в 11:19
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда
ToDay News Ufa вчера в 04:57
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Космос
Планетолог создал 4K видео, как Луна и Земля «видят» друг друга
4K: https: / / t.co / EQ2fdR0u95 — Dr James O'Donoghue (@ physicsJ) July 24, 2020 Ранее О'Донохью работал в Центре космических полетов NASA, а теперь перебрался в Японское космическое агентство JAXA.
Популярная механика вчера в 09:09
Технологии
В Индии запретили еще 47 китайских мобильных приложений
Еще 47 китайских мобильных приложений решило запретить правительство Индии 27 июля, пишет Economic Times со ссылкой на источник в правительстве.
ИА Красная Весна 27 июля в 15:32
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер вчера в 13:16
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
Политика
Памятник сексуальным рабыням в Южной Корее в Японии назвали неэтичным
Токио, 28 июля 2020, 07:34 — REGNUM Открытие в южнокорейском Пхёнчхане нового памятника женщинам — жертвам сексуального рабства времён Второй мировой войны, одна из фигур которого похожа на премьер-министра Японии, нарушает международный этикет и может повлиять на отношения двух стран.
REGNUM 28 июля в 00:34
Наука
Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал
Evo-rus.com вчера в 01:57
Технологии
Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем
В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com 28 июля в 09:40
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru вчера в 05:28
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 28 июля в 07:32
Наука
Эксперимент показал, что любители фен-шуя склонны видеть то, чего нет
Ученые пока что не могут объяснить свое открытие, но предполагается, что у любителей фен-шуя есть склонность к прослеживанию ошибочных причинно-следственных связей.
Planet Today 28 июля в 03:36