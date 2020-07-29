Финансы
Газета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru 11:16
Футбол
«Ювентус» уступил «Кальяри» в 37-м туре Серии А
RT на русском 17:43
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала об участии в съёмках нового проекта в своем Instagram.
МордовМедиа 17:48
Политика
Первый президент Украины назвал страну плугом
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал страну плугом, который должны «переть» президент и все остальные.
Lenta.ru 18:38
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК 13:31
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru 12:51
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
РИА Новости 10:07
Политика
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию
Россияне, которые были задержаны в Белоруссии, направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии.
Pravda.Ru 16:43
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеканал уточняет, что авто с двигателем 740 л. с. стоит порядка 20 млн рублей.
Известия 12:26
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известия 16:37
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 02:49
Футбол
В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон
RT на русском 17:22
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Политика
В Конгрессе США обвинили технологические компании в игре на демократов
Вашингтон, 30 июля 2020, 01:47 — REGNUM На слушаниях в палате представителей Конгресса США, посвящённых борьбе с монополизмом в интернете, республиканцы обвинили американские технологические компании в подыгрывании демократам.
REGNUM 18:47
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Хоккей
Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролина Харрикейнз» перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 17:58
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Киберспорт
FlyToMoon уступила OG и покинула OGA Dota Pit
OG победила FlyToMoon со счетом 2:0 в третьем раунде нижней сетки плей-офф OGA Dota Pit.
Cyber.sports.ru 15:11
Шоу-бизнес
Водонаева призналась в бесплодии
Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей.
Lenta.ru 18:33
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия вчера в 17:42
Кино
Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана
Как сообщает портал Deadline, президент IMAX Corp. Рич Гелфонд рассказал, что избранным работникам IMAX показали новый фильм Кристофера Нолана «Довод», мировой прокат которого, возможно, стартует 26 августа.
Киноафиша России 05:25
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
Левада-Центр: рейтинг доверия президенту в июле составил 23%
Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, по данным Левада-Центра, одобряют 60% граждан (в начале года таких было 68%), а не одобряют 33%.
Южный Федеральный 09:24
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС 16:03