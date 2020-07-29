Экономика
Газета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости вчера в 18:47
Футбол
Андрей Талалаев: Три-четыре легионера будут вынуждены покинуть «Ахмат»
Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент, одна из задача, которая ставится - это омоложение команды.
Советский спорт вчера в 13:54
Происшествия
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
РБК вчера в 12:45
Финансы
В России вновь предупредили о «двойном обмане» в финансовых операциях
«В Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — объяснил представитель Центробанка РФ.
REGNUM вчера в 20:51
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Космос
Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны
Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны.
Пятый канал вчера в 01:20
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Общество
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
РИА Новости вчера в 17:32
Политика
Постпред РФ в Вене: ФРГ только выиграет от вывода американских военных
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия, вероятно, выиграет из-за вывода контингента США из страны.
Газета.Ru 00:16
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней
За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья 00:41
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Происшествия
Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
REGNUM вчера в 05:07
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Космос
На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн
Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 17 млн.
ТАСС 01:02
Культура
Определены популярные новые сериалы в России
Самым популярным в России за первую половину 2020 года стал сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной.
Lenta.ru 00:43
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика
В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
Ранее Европейский союз выступил с заявлением, что закладка десантных кораблей в Керчи свидетельствует о "милитаризации" Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.
РИА Новости 00:57
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 00:55
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49