Финансы

Газета.RuГазета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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