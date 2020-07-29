Финансы
Газета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игромания.ру 06:59
Политика
В Италии ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции.
Интерфакс 10:31
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru 11:16
Кино
Студия Marvel планирует снять фильм об умном Халке
Культуромания 11:58
Космос
Crew Dragon отстыкуется от МКС 1 августа
Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле.
ТАСС 18:07
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что в апреле 2021 года проведет бой с Сен-Пьером
Позднее глава UFC Дэйна Уайт отметил, что Нурмагомедов следом может провести поединок с Сен-Пьером, и этот бой может стать заключительным в карьере россиянина.
ТАСС Спорт 07:55
Происшествия
В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Общество
Бывшая сотрудница хабаровского телеканала «сливает» тайны руководства
Бывшая корреспондентка хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова пытается пиариться на теме протестов в городе.
Antimaidan.ru 08:30
Здоровье
Россиян предупредили об опасности горячей еды
Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться.
Lenta.ru 19:27
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Кино
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru вчера в 08:41
Политика
Появилась версия об истинной цели задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК
Версию об истинной цели военных представил Telegram-канал WarGonzo.
Lenta.ru 16:16
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ 13:36
Футбол
«Ювентус» уступил «Кальяри» в 37-м туре Серии А
RT на русском 17:43
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Политика
Кравчук назвал Украину плугом, который должен «переть» каждый
«Плугом», который должен «переть» президент и все остальные, назвал Украину бывший президент страны Леонид Кравчук, комментируя торговую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Советом нацбезопасности и обороны (СНБО).
ИА Красная Весна 16:36
Происшествия
Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
Тункинский район, Бурятия, 29 июля 2020, 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы.
REGNUM 05:07
Культура
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 04:27
Общество
Bloomberg: снижение рождаемости ставит под угрозу экономику США
Снижение рождаемости на фоне последствий пандемии новой коронавирусной инфекции может стать угрозой для американской экономики, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:04
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Компания KIA представила в Южной Корее минивэн Carnival четвертого поколения, который позже выйдет и на российский рынок.
Автоновости дня 14:20
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости вчера в 07:32
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском 08:30