Экономика
Газета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Политика
СБУ намерена экстрадировать из Белоруссии задержанных «украинцев»
Служба безопасности Украины (СБУ) намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии "граждан Украины".
Военное обозрение 07:13
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Общественное телевидение России 05:40
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Признательные показания Ефремова могут списать на состояние аффекта
Москва, 30 июля 2020, 14:14 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, вероятно, попытается добиться смягчения общественных настроений по отношению к артисту.
REGNUM 07:14
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Гаджеты
Видеокарта Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse BE немного упрощена по сравнению с исходной моделью
Модель RX 5700 XT Pulse BE с каталожным индексом 11293-09-20G отличается от исходной модели, прежде всего, упрощенной системой охлаждения.
iXBT.com 06:43
Политика
Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском
Российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.
ФАН 08:28
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Футбол
Шатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»
Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, который присоединился к казанской команде на правах свободного агента, поделился впечатлениями после первой тренировки в команде Леонида Слуцкого.
Metaratings 07:19
Политика
Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
Общество
Huawei впервые заняла первое место по продажам смартфонов
Аналитики компании Canalys отметили, что за эти 3 месяца китайской компании удалось продать 55,8 млн смартфонов.
Evo-rus.com 05:33
Кино
Universal договорилась о показе фильма «Форсаж 9» в кинотеатрах
Американская компания Universal договорилась с сетью кинотеатров AMC о показах фильма «Форсаж 9». Об этом в среду, 29 июля, сообщила «Газета.ру».
Известия вчера в 21:56
Общество
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
Политика
Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям
Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели персональные санкции, заявил, что российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с антироссийскими санкциями, назвав отношение государства к ним «абсолютно пофигистичным».
REGNUM 08:18
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Экономика
До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
ТАСС 06:43
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18