Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
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Главные новости к утру 30 июля

Коммерсантъ00:05

ФРС США не намерена повышать базовую процентную ставку

Известиявчера в 16:48

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:10

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0–0,25%

РБКвчера в 15:11

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:19

Глава ФРС США заявил, что не думает о повышении ставки

ТАССвчера в 16:29

Пауэлл: ФРС даже не думает о повышении ставки

ПРАЙМвчера в 15:39
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Политика

СБУ намерена экстрадировать из Белоруссии задержанных «украинцев»

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии "граждан Украины".
Военное обозрение 07:13
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Культура

Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе

Общественное телевидение России 05:40
1
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Происшествия

Признательные показания Ефремова могут списать на состояние аффекта

Москва, 30 июля 2020, 14:14 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, вероятно, попытается добиться смягчения общественных настроений по отношению к артисту.
REGNUM 07:14
35
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
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Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
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Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
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Энергетика

Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru вчера в 16:57
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Гаджеты

Видеокарта Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse BE немного упрощена по сравнению с исходной моделью

Модель RX 5700 XT Pulse BE с каталожным индексом 11293-09-20G отличается от исходной модели, прежде всего, упрощенной системой охлаждения.
iXBT.com 06:43
Политика

Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском

Российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.
ФАН 08:28
212
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
605
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Футбол

Шатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, который присоединился к казанской команде на правах свободного агента, поделился впечатлениями после первой тренировки в команде Леонида Слуцкого.
Metaratings 07:19
Политика

Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
35
Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов

РБК 08:19
469
Общество

Huawei впервые заняла первое место по продажам смартфонов

Аналитики компании Canalys отметили, что за эти 3 месяца китайской компании удалось продать 55,8 млн смартфонов.
Evo-rus.com 05:33
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Кино

Universal договорилась о показе фильма «Форсаж 9» в кинотеатрах

Американская компания Universal договорилась с сетью кинотеатров AMC о показах фильма «Форсаж 9». Об этом в среду, 29 июля, сообщила «Газета.ру».
Известия вчера в 21:56
11
Общество

На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки

Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
3
Политика

Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Олег Дерипаска, в отношении которого США ввели персональные санкции, заявил, что российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с антироссийскими санкциями, назвав отношение государства к ним «абсолютно пофигистичным».
REGNUM 08:18
270
Общество

Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
1
Экономика

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
ТАСС 06:43
1
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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