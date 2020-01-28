Экономика

ТАССТАССФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
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