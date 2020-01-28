Экономика
ТАССФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
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Футбол
Гол Паредеса помог «ПСЖ» обыграть «По» в матче Кубка Франции
Футболисты «ПСЖ» вышли в ¼ финала Кубка Франции, одолев на выезде команду «По». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху
Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, заявила о попытке футболиста выселить ее и их совместную дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Футбол
Васин вернулся к тренировкам в общей группе
Защитник ЦСКА Виктор Васин сегодня работал в общей группе на тренировке в Испании, сообщает официальный сайт клуба.
Футбол
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Кино
Вышел трейлер мюзикла по фильму «Назад в будущее»
На YouTube-канале Back To The Future - The Musical опубликовали трейлер мюзикла «Назад в будущее».
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Кино
Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»
Позже стало известно, что этого персонажа не будет, а причину отсутствия объяснила сама актриса.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Футбол