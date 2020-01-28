Экономика
Rambler News ServiceФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
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Общество
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
Министерство иностранных дел РФ из-за коронавируса рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Происшествия
Задымление произошло на химфаке МГУ
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Политика
ПАСЕ полностью ратифицировала полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам голосования полностью ратифицировала полномочия делегации РФ.
Общество
В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел
Эксперты национальной системы мониторинга качества (Роскачество) провели анализ состава подсолнечного и оливкового масла и пришли к выводу, что нельзя говорить однозначно о преимуществе какого-то из них.
Политика
Госдума может перенести второе чтение поправок в Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта о внесении поправок в Конституцию России может быть перенесено из-за большого числа внесённых депутатами.
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Общество
Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам хлебом
На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
Кино
Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве, в кабаре-театре Crave прошла светская премьера «Содержанок-2».
Общество
Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт
В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Политика
Глава Чувашии исключен из рядов «Единой России»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов «Единой России» за нарушение этических норм.
Политика
Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии
Россия внесет в 2020 году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН до $20 млн на продовольствие для населения Сирии.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Футбол
Кононов может возглавить сборную Азербайджана
Вчера вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что сформирован расширенный список из 32 претендентов на пост главного тренера сборной страны.
Шоу-бизнес
Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения Плющенко
Марина Девятова была готова бросить всё ради отношений с Евгением Плющенко.
Музыка
Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой
Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.
Здоровье
Во Владимире госпитализировали мужчину, вернувшегося из Китая
Ситуация с жителем города Владимира, вернувшимся из Китая, находится под контролем, подчеркивают собеседники редакции.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
Следствие по уголовному делу против украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, приостановлено.
Технологии
В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора
В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.