Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Общество В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел Эксперты национальной системы мониторинга качества (Роскачество) провели анализ состава подсолнечного и оливкового масла и пришли к выводу, что нельзя говорить однозначно о преимуществе какого-то из них.

Политика Госдума может перенести второе чтение поправок в Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта о внесении поправок в Конституцию России может быть перенесено из-за большого числа внесённых депутатами.

Кино Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы.

Общество Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.

Футбол Кононов может возглавить сборную Азербайджана Вчера вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что сформирован расширенный список из 32 претендентов на пост главного тренера сборной страны.

Музыка Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.

Происшествия В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Политика ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков Следствие по уголовному делу против украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, приостановлено.