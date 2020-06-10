Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС14:18

ФРС предрекла снижение ВВП США на 6,5% в 2020 году и рост на 5% в 2021 году

Интерфакс15:08

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ru02:14

ФРС спрогнозировала в 2020 году в США очень высокую безработицу

ИА Красная Весна15:57

ФРС не прогнозирует повышения ставок до конца 2022 г

ПРАЙМ16:59

ФРС ухудшила прогноз по безработице в США на 2020 и 2021 годы

Газета.Ru14:26

Федрезерв заверит рынки в готовности сохранять ставку на близком к нулю уровне в ближайшие годы

Финмаркетвчера в 11:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
800
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
735
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
704
Космос

Live: запуск ракеты Electron в рамках миссии Don’t Stop Me Now

Naked Science 08 июня в 05:16
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru вчера в 06:08
2
Космос

В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса

Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
EastRussia вчера в 04:26
1
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
437
Происшествия

Актер Михаил Ефремов признал вину по делу о ДТП со смертельным исходом

Согласно экспертизе, Ефремов был пьян. По словам источников информагентств, в его крови нашли следы марихуаны и кокаина.
Эхо Москвы вчера в 13:28
7K
Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
26
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM вчера в 09:39
437
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,2K
Наука

Учёные обосновали постоянное ношение масок для профилактики Covid-19

Учёные обосновали постоянное ношение масок для профилактики Covid-19 тем, что это позволит предотвратить еще одну волну коронавируса.
Газета DAILY 14:43
40
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
303
Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
1
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
14
Шоу-бизнес

Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
2
Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
734
Происшествия

Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Уральский приборостроительный завод, входящий в КРЭТ Ростеха, отзывает аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга.
Аргументы и Факты 06:27
128
Происшествия

В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
27
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
371
Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
15
Общество

ВОЗ объяснила «необычную» смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения признала низкую смертность от коронавируса в России необычной, однако нашла этому объяснение.
Российская газета 17:08
1,2K
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus

Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru вчера в 23:36
43
Космос

Российская обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо

РЕН ТВ 16:31
Политика

В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
20
Авто

Автомобилистов России летом затронут три нововведения

3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
94
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
36
Авто

Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен

В период с середины июня до начала июля 2020 года на калининградском заводе "Автотор" будет "заморожен" выпуск машин BMW.
Новые автомобили вчера в 08:33
30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное