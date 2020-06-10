Коронавирус
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Космос
Live: запуск ракеты Electron в рамках миссии Don’t Stop Me Now
Naked Science 08 июня в 05:16
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru вчера в 06:08
Космос
В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса
Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
EastRussia вчера в 04:26
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
Происшествия
Актер Михаил Ефремов признал вину по делу о ДТП со смертельным исходом
Согласно экспертизе, Ефремов был пьян. По словам источников информагентств, в его крови нашли следы марихуаны и кокаина.
Эхо Москвы вчера в 13:28
Авто
Skoda представила новый Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
REGNUM вчера в 09:39
Наука
Учёные обосновали постоянное ношение масок для профилактики Covid-19
Учёные обосновали постоянное ношение масок для профилактики Covid-19 тем, что это позволит предотвратить еще одну волну коронавируса.
Газета DAILY 14:43
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Происшествия
Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Уральский приборостроительный завод, входящий в КРЭТ Ростеха, отзывает аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга.
Аргументы и Факты 06:27
Происшествия
В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба
На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Общество
ВОЗ объяснила «необычную» смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения признала низкую смертность от коронавируса в России необычной, однако нашла этому объяснение.
Российская газета 17:08
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus
Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru вчера в 23:36
Политика
В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы
Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
Авто
Автомобилистов России летом затронут три нововведения
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Авто
Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен
В период с середины июня до начала июля 2020 года на калининградском заводе "Автотор" будет "заморожен" выпуск машин BMW.
Новые автомобили вчера в 08:33