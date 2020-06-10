Экономика

RT на русскомRT на русскомФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

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Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

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Золото дорожает на уходе инвесторов от риска после прогнозов ФРС

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Общество

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Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
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В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников.
РБК 01:00
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Здоровье

Нижегородский минздрав назвал сроки выхода из режима ограничений

Глава Минздрава отказался назвать точную дату выхода из COVID-режима, «чтобы лишний раз всех не обнадеживать».
Newsroom24 01:25
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом

Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 01:21
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Наука

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru вчера в 11:08
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Здоровье

«Молите бога»: как в Диагностическом центре на эмоциях обсудили низкие зарплаты

Сотрудники алтайского Диагностического центра пишут жалобу в прокуратуру и трудинспекцию из-за зарплаты за май в размере МРОТ Врач краевого Диагностического центра предоставил "ТОЛКу" аудиозапись, которую, по его словам, сделали во время беседы коллектива с главврачом медучреждения Оксаной Лексенковой.
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском вчера в 11:47
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Здоровье

Морозов сообщил о росте случаев заражения коронавирусом среди детей

Зафиксированы случаи коронавируса в дежурных группах в детских садах.
Ульяновск онлайн вчера в 15:32
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Экономика

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС вчера в 07:58
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
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Экономика

Дефицит бюджета США преодолел установленный в 2009 году рекорд

За восемь месяцев фискального года (начался 1 октября 2019-го) дефицит в бюджете США достиг почти $1,9 трлн, следует из данных американского Минфина.
РБК 01:27
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости вчера в 07:45
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС вчера в 05:57
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Футбол

Это’о: «Хави должен вернуться в „Барселону“, пока там ещё есть Бог футбола»

Легендарный Хави Эрнандес провел 17 лет в футболке «сине-гранатовых» перед уходом в «Аль-Садд», который на данный момент тренирует.
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За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек

Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
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Экономика

Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн

Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя в $1,5 трлн.
РБК 01:50
Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
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Наука

В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку

Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
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Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

До общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию, намеченного на 1 июля, президент РФ Владимир Путин проведет несколько встреч с представителями различных сфер, на которых в том числе обсудит предлагаемые поправки.
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