Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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Общество
Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Экономика
Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС
Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников.
РБК 01:00
Здоровье
Нижегородский минздрав назвал сроки выхода из режима ограничений
Глава Минздрава отказался назвать точную дату выхода из COVID-режима, «чтобы лишний раз всех не обнадеживать».
Newsroom24 01:25
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом
Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 01:21
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу
Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Здоровье
«Молите бога»: как в Диагностическом центре на эмоциях обсудили низкие зарплаты
Сотрудники алтайского Диагностического центра пишут жалобу в прокуратуру и трудинспекцию из-за зарплаты за май в размере МРОТ Врач краевого Диагностического центра предоставил "ТОЛКу" аудиозапись, которую, по его словам, сделали во время беседы коллектива с главврачом медучреждения Оксаной Лексенковой.
Толк вчера в 19:03
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском вчера в 11:47
Здоровье
Морозов сообщил о росте случаев заражения коронавирусом среди детей
Зафиксированы случаи коронавируса в дежурных группах в детских садах.
Ульяновск онлайн вчера в 15:32
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Экономика
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС вчера в 07:58
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
Экономика
Дефицит бюджета США преодолел установленный в 2009 году рекорд
За восемь месяцев фискального года (начался 1 октября 2019-го) дефицит в бюджете США достиг почти $1,9 трлн, следует из данных американского Минфина.
РБК 01:27
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости вчера в 07:45
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС вчера в 05:57
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Футбол
Это’о: «Хави должен вернуться в „Барселону“, пока там ещё есть Бог футбола»
Легендарный Хави Эрнандес провел 17 лет в футболке «сине-гранатовых» перед уходом в «Аль-Садд», который на данный момент тренирует.
Евро-футбол.ру вчера в 17:42
Происшествия
За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек
Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.
REGNUM 00:26
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Экономика
Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн
Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя в $1,5 трлн.
РБК 01:50
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Наука
В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку
Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
Замана 01:27
Политика
Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию
До общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию, намеченного на 1 июля, президент РФ Владимир Путин проведет несколько встреч с представителями различных сфер, на которых в том числе обсудит предлагаемые поправки.
URA.Ru 00:41