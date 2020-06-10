с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.

Экономика Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.

Общество В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". 17

Здоровье В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации. 2

Космос Разработан метод изучения «следов» от корональных выбросов на Солнце Корональный выброс массы, наблюдаемый со спутника STEREO-A: поверхность Солнца в ультрафиолете (камера EUVI) и солнечная корона в видимом диапазоне (коронограф COR2), (STEREO-A/EUVI + COR2) / ©Пресс-служба Сколтеха Благодаря уникальной позиции спутников STEREO-A, STEREO-B и SDO впервые удалось сравнить размер и яркость корональных диммингов с разных точек наблюдения.

Здоровье Федеральные эксперты оценят ситуацию с коронавирусом на Камчатке Сегодня, 11 июня, на Камчатку из Москвы прибудут специалисты, которые оценят обстановку с распространением новой короновирусной инфекции в регионе и помогут медучреждениям с организацией лечения пациентов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе депутата Госдумы Ирины Яровой.

Армия и оружие Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. 24

Шоу-бизнес Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери 9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 38

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 201

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,1K

Фигурное катание Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. 10

Наука Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов. 28

Общество В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде "Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель. 1

Происшествия Прокуратура: Ефремов в момент ДТП был пьян и под наркотиками В прокуратуре заявили, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, артист Михаил Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Прокуратура предъявила обвинения актеру Михаилу Ефремову в том, что в момент аварии на Смоленской площади тот находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения. 538