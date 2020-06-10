Коронавирус
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо воздержался от изменения ставки, после того как в марте экстренно снизил ее до уровня 0–0,25%.Коммерсантъ16:20
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Политика
Путин во время совещания «придумал» название нового министерства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Происшествия
Полиция в Краснодаре разыскивает участников конфликта со стрельбой
Полиция разыскивает участников конфликта, произошедшего в четверг в одном из жилых комплексов Краснодара.
ТАСС 14:45
Здоровье
В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы
Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 16:32
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Космос
Разработан метод изучения «следов» от корональных выбросов на Солнце
Корональный выброс массы, наблюдаемый со спутника STEREO-A: поверхность Солнца в ультрафиолете (камера EUVI) и солнечная корона в видимом диапазоне (коронограф COR2), (STEREO-A/EUVI + COR2) / ©Пресс-служба Сколтеха Благодаря уникальной позиции спутников STEREO-A, STEREO-B и SDO впервые удалось сравнить размер и яркость корональных диммингов с разных точек наблюдения.
Naked Science 04:01
Здоровье
Федеральные эксперты оценят ситуацию с коронавирусом на Камчатке
Сегодня, 11 июня, на Камчатку из Москвы прибудут специалисты, которые оценят обстановку с распространением новой короновирусной инфекции в регионе и помогут медучреждениям с организацией лечения пациентов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе депутата Госдумы Ирины Яровой.
Камчатка-Информ 15:37
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала курортного сезона в России
RZN.info вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери
9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
Летидор 07:30
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Политика
Польша с 13 июня откроет границы со странами Евросоюза
Польша с 13 июня откроет границы для граждан стран Евросоюза.
РЕН ТВ 10:48
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46
Происшествия
В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба
На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин
Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов.
МонаВиста 13:50
Общество
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
"Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.
РИА Новости 14:55
Происшествия
Прокуратура: Ефремов в момент ДТП был пьян и под наркотиками
В прокуратуре заявили, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, артист Михаил Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Прокуратура предъявила обвинения актеру Михаилу Ефремову в том, что в момент аварии на Смоленской площади тот находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения.
НТВ 12:01
Единоборства
Из комы вышел отец Хабиба Нурмагомедова
Тренер, по словам менеджера Хабиба Нурмагомедова, идет на поправку и уже пообщался с сыном Агент спортсмена по имени Али Абдельазиз рассказал, что отец и тренер чемпиона UFC постепенно идет на поправку.
КМВ Новости 09:31
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своей встрече с пьяным Ефремовым
Discover24 14:03