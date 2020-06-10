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Шоу-бизнес «Звездный» адвокат объяснил отказ защищать Ефремова Адвокат Александр Добровинский рассказал, почему отказался защищать актера Михаила Ефремова, устроившего в центре Москвы ДТП со смертельным исходом. 3

Политика Зеленский предлагал Саакашвили стать советником Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.

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