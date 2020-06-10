Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. 2,9K

Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.

Здоровье Выявлен новый симптом коронавируса Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы. 381

Общество Супруга президента Украины заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 166

Футбол ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" провели товарищеские матчи, передает "СЭ".

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 20

Политика Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 36

Политика Французский журналист предрек распад США Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. 408

Общество Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.

Общество Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавирусной инфекции.

Происшествия Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке Пожар вспыхнул в пятницу на атомной подводной лодке, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья.

Политика Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге. 5