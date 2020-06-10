Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки
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