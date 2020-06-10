Экономика

RT на русскомRT на русскомФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

Финмаркетвчера в 01:14

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС10 июня в 14:18

ФРС не прогнозирует повышения ставок до конца 2022 года

ПРАЙМ10 июня в 16:59

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

Газета.Ru10 июня в 14:14

ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

РБК10 июня в 14:11

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфакс10 июня в 14:18

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ru10 июня в 02:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Общество

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Комсомольская правда 05:40
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru вчера в 14:19
1,7K
Общество

Диетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

RuNews24.ru 06:11
55
Армия и оружие

Запад обеспокоен искусственным интеллектом в самолетах ВКС РФ

Политическая Экспертиза 08:49
Игры

Утечка: новую игру по «Звёздным войнам» назвали Star Wars: Squadrons

Игромания.ру 11:40
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
2,9K
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
381
Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
166
Футбол

ЦСКА и «Зенит» провели товарищеские матчи

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" провели товарищеские матчи, передает "СЭ".
Газета.Ru 11:43
Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
20
Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
4
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
36
Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
408
Общество

Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
Общество

Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавирусной инфекции.
ФАН 11:07
Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 06:41
17
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru вчера в 13:03
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
839
Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

Piter.tv вчера в 08:46
114
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,7K
Происшествия

Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке

Пожар вспыхнул в пятницу на атомной подводной лодке, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья.
РИА Новости 11:37
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
354
Происшествия

Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

Актуальные Новости вчера в 12:29
478
Здоровье

Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару

Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
6
Здоровье

220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com вчера в 04:55
1,2K
Политика

Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.
Lenta.ru 08:54
5
Здоровье

В Армавире закрыли на карантин горбольницу

Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
30
Хоккей

«Магнитка», «Трактор» и СКА готовят большой обмен

Первый областной вчера в 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное