Коронавирус
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо воздержался от изменения ставки, после того как в марте экстренно снизил ее до уровня 0–0,25%.Коммерсантъ16:20
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Футбол
Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»
Российская газета 03:55
Армия и оружие
Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России в Таллине Александра Петрова и вручило ему ноту протеста.
Lenta.ru 14:02
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ вчера в 12:17
Экономика
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
Летом 2020-го средний размер скидки на вторичном рынке жилья в Москве вырастет с 5 до 7 процентов.
Lenta.ru 15:01
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ вчера в 07:41
Общество
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
"Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.
РИА Новости 14:55
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Происшествия
Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Космос
Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.
Газета.Ru 16:24
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle К слову, многие звезды шутили по поводу отдыха в столь жестких условиях.
Вокруг ТВ 15:12
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Армия и оружие
В Харькове поймали русского шпиона
В интересах следствия, личность шпиона не раскрывается, решается вопрос о мере пресечения.
Утро.ru 11:39
Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 12:35
Политика
В США хотят переименовать названные в честь конфедератов военные базы
В США рассматривают возможность пойти на переименование местных военных баз, получивших свое название в честь конфедератов.
Актуальные Новости вчера в 01:51
Здоровье
На Украине придумали, как увеличить число выздоровевших от COVID-19
На Украине придумали, как увеличить число выздоровевших от COVID-19.
Rusvesna.su 05:59
Происшествия
В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба
На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Политика
«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр
Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 14:03
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин
Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов.
МонаВиста 13:50