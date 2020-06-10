Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

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Рекордное падение ВВП США ожидается во II квартале

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Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей

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Производство электрокаров оказалось убыточным

Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
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В России две вспышки коронавируса: одна — в Москве и области, другая — в остальных регионах

На совещании с премьером Михаилом Мишустиным глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России два эпидцентра распространения коронавируса — Москва и область и другие регионы.
BFM.ru 14:45
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи.
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«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 09:12
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Армия и оружие

Силы ЛНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, возможно, осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ТАСС вчера в 07:37
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
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Происшествия

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс 12:52
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Армия и оружие

В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»

Lenta.ru 17:07
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Космос

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
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Происшествия

Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска

Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
АМИТЕЛ 11:03
Армия и оружие

США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний

Недавно в Соединенных Штатах Америки прошли испытания гиперзвуковой ракеты. Во время тестирований она потерялась.
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Происшествия

Инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки водителей с 11 по 13 июня

Сплошные проверки транспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей, проведут сотрудники Госавтоинспекции в период с 11 по 13 июня.
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Происшествия

Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог

Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.
РИА Новости 19:54
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Шоу-бизнес

Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
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AS: финал Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 23 августа

Финал Лиги чемпионов планируется провести 23 августа, сообщает AS со ссылкой на собственные источники.
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Пелоси потребовала убрать из здания конгресса статуи конфедератов

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с призывом убрать статуи всех конфедератов из здания парламента.
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