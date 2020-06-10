Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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Федрезерв заверит рынки в готовности сохранять ставку на близком к нулю уровне в ближайшие годы
Финмаркет09 июня в 11:02
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Происшествия
За сутки коронавирус выявили у 102 новосибирцев
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 11 июня, за сутки инфекция подтвердилась у 102 жителей региона.
Вести Новосибирск 00:57
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене
OAnews вчера в 06:49
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
Экономика
Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС
В рамках сделки, в результате которой Сбербанк с партнерами получит 75% сервиса, 2ГИС был оценен в 14,3 млрд руб. После приобретения из состава владельцев 2ГИС полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского — им принадлежало 20% и 2,3% соответственно.
РБК 01:00
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Общество
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости вчера в 18:53
Здоровье
Онкодиспансер в Чите принял первых пациентов после карантина
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:23
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Здоровье
В Бурятии скончался ещё один пациент с коронавирусом
Улан-Удэ, 11 июня 2020, 06:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:03
Армия и оружие
Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна 09 июня в 13:21
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Общество
В Горном Алтае 11 июня открывают летние кафе и туробъекты
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин смягчил ограничения в работе туристической отрасли и организаций общепита.
Алтайская правда вчера в 22:34
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Здоровье
Сегодня Общероссийский день рассеянного склероза
День рассеянного склероза призывает общество оказывать всестороннюю помощь больным: активисты выступают за прохождение регулярных осмотров, проявление внимания к здоровью.
Взгляд-инфо 00:01
Общество
Опубликованы новые данные по городам с коронавирусом в Кузбассе
На 11 июня известно, что в Кузбассе у 929 граждан подтвердили коронавирус. Из них 330 пошли на поправку, ещё семь умерли.
ВашГород.ру 00:34
Общество
В России с 1 июля изменится система пенсионного обеспечения
В России с 1 июля текущего года изменится система пенсионного обеспечения.
Дни24 00:14
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
Экономика
Компании и ИП освободили от налогов и взносов
Речь идет о платежах за II квартал 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон № 172-ФЗ, освобождающий компании и индивидуальных предпринимателей от уплаты налогов и взносов за II квартал 2020 года.
Городская справка 077 вчера в 10:28
Гаджеты
10-кратный оптический зум и не только. Самый крутой камерофон Huawei P40 Pro+ выходит за пределы Китая
В основной камере используется пять модулей для съёмки: главный 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700 на 50 Мп с диафрагмой f/1,9, ультраширокоугольный «кинематрографический» модуль на 40 Мп с диафрагмой f/1,8, перископный телефото модуль на 8 Мп с диафрагмой f/4,4 и 10-кратным оптическим зумом, телефото модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2,4 и 3-кратным зумом, а также ToF.
iXBT.com 00:27