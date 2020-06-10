с чего всё началось

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.

Футбол ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко исполнилось сегодня 43 года.

Экономика Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.

Армия и оружие В Харькове поймали русского шпиона В интересах следствия, личность шпиона не раскрывается, решается вопрос о мере пресечения.

Экономика Правительство готовит план поддержки ИТ- и телеком-отраслей Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Меры поддержки ИТ отправлены на проработку, сообщила пресс-служба правительства.

Происшествия Михаила Ефремова отправили под домашний арест Актёр отправлен под домашний арест. Выслушав мнения сторон, суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. 7K

Единоборства Стипе Миочич и Даниэль Кормье завершат трилогию 15 августа на UFC 252 Титульный бой в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье станет главным событием турнира UFC 252, который состоится 15 августа, предположительно, в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Транспорт ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ. 367

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 222

Общество Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. 206

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,1K

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 205

Футбол «Зенит» уточнил дату матча со «Спартаком» в Кубке России Петербургский футбольный клуб «Зенит» уточнил дату и место проведения полуфинального матча Кубка России с московским «Спартаком».

Футбол Бавария — Айнтрахт 2:1 «Бавария» победила дома «Айнтрахт» в матче без зрителей и вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с «Байером».

Космос Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon. 5

Космос Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink. 4