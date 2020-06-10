Коронавирус
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо воздержался от изменения ставки, после того как в марте экстренно снизил ее до уровня 0–0,25%.Коммерсантъ16:20
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ToDay News Ufa вчера в 07:41
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ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко исполнилось сегодня 43 года.
Sportmail.ru 07:02
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Андрей Разин рассказал о своей встрече с пьяным Ефремовым
Discover24 14:03
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Армия и оружие
В Харькове поймали русского шпиона
В интересах следствия, личность шпиона не раскрывается, решается вопрос о мере пресечения.
Утро.ru 11:39
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
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Правительство готовит план поддержки ИТ- и телеком-отраслей
Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Меры поддержки ИТ отправлены на проработку, сообщила пресс-служба правительства.
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
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Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Актёр отправлен под домашний арест. Выслушав мнения сторон, суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Телеканал ОТВ вчера в 15:23
Единоборства
Стипе Миочич и Даниэль Кормье завершат трилогию 15 августа на UFC 252
Титульный бой в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье станет главным событием турнира UFC 252, который состоится 15 августа, предположительно, в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
FightTime.ru вчера в 13:26
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Общество
Пять петербургских университетов вошли в рейтинг лучших вузов мира
Сразу пять петербургских университетов вошли в список тысячи лучших вузов мира.
78.ru 00:15
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Футбол
«Зенит» уточнил дату матча со «Спартаком» в Кубке России
Петербургский футбольный клуб «Зенит» уточнил дату и место проведения полуфинального матча Кубка России с московским «Спартаком».
АБН вчера в 10:35
Футбол
Бавария — Айнтрахт 2:1
«Бавария» победила дома «Айнтрахт» в матче без зрителей и вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с «Байером».
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
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В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
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Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Путин во время совещания «придумал» название нового министерства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Космос
Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска
Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 вчера в 15:21
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15