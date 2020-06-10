Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки
Финмаркетвчера в 01:14
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Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию
Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец вчера в 20:14
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Армия и оружие
Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии
Дамаск, 12 июня 2020, 11:03 — REGNUM Американские военные предприняли неудачную попытку преградить дорогу военному патрулю ВС РФ в Сирии.
REGNUM 04:03
Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Космос
Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида
Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом.
МИР 24 09 июня в 09:05
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Общество
Индексация пенсии с 1 июля коснется не всех
Согласно документу, очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
Кино
В США легендарный фильм «Унесенные ветром» заблокировали за расизм
Напомним, события в фильме разворачиваются во времена Гражданской войны в США, главная героиня — дочь разбогатевшего эмигранта-плантатора Скарлетт О’Хара — является одним из самых популярных образов мужественной, предприимчивой, американской женщины, которая умеет выживать при любых условиях.
ИА Красная Весна 10 июня в 03:06
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Политика
Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России
Взгляд.ру вчера в 20:44
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости вчера в 07:17
Общество
«Норникель» еще в 2016 году пытался избежать экологической катастрофы
Совет директоров «Норникеля» в 2016 году допускал вероятность «экологической катастрофы» в случае аварии на объектах ТЭЦ-3.
РБК 05:26
Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
Курс доллара вырос на 57 копеек — до 69,07 рубля. Курс евро поднялся на 53 копейки и составил 78,46 рубля.
RT на русском вчера в 03:04
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
Происшествия
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне
Группа темнокожих людей напала на полицейских в Лондоне. Как пишет The Telegraph, инцидент произошел 11 июня в столичном районе Хакни.
Lenta.ru 05:40
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек
В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
ЗакC.Ру 10 июня в 03:36
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru вчера в 04:42
Транспорт
Открыта продажа билетов на поезда в Крым по новым маршрутам из России
КП - Крым вчера в 03:28
Футбол
Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА»
Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.
Чемпионат 05:07
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
REGNUM вчера в 04:11
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PS5
На презентации Sony состоялся анонс PS5-версии Grand Theft Auto V (наверняка игра выйдет и на Xbox Series X). Это улучшенная и обновленная версия, адаптированная под новое поколение консолей и РС.
Srnsk 05:24