Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 15

Политика Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 115

Здоровье Ученые назвали новый симптом коронавируса Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.

Космос Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом. 8

Политика Французский журналист предрек распад США Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. 30

Кино В США легендарный фильм «Унесенные ветром» заблокировали за расизм Напомним, события в фильме разворачиваются во времена Гражданской войны в США, главная героиня — дочь разбогатевшего эмигранта-плантатора Скарлетт О’Хара — является одним из самых популярных образов мужественной, предприимчивой, американской женщины, которая умеет выживать при любых условиях. 332

Политика Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке. 6

Общество «Норникель» еще в 2016 году пытался избежать экологической катастрофы Совет директоров «Норникеля» в 2016 году допускал вероятность «экологической катастрофы» в случае аварии на объектах ТЭЦ-3.

Финансы Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов Курс доллара вырос на 57 копеек — до 69,07 рубля. Курс евро поднялся на 53 копейки и составил 78,46 рубля. 18

Происшествия Чернокожие напали на полицейских в Лондоне Группа темнокожих людей напала на полицейских в Лондоне. Как пишет The Telegraph, инцидент произошел 11 июня в столичном районе Хакни.

Общество Число зараженных коронавирусом в России выросло до 493 тысяч человек В России за последние сутки зафиксировано 8404 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 493 657 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 241

Общество Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 112

Футбол Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА» Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.