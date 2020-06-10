Коронавирус
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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Транспорт
ГИБДД разработала новый способ проверки водителей на трезвость
ГИБДД проводит тестирование новой системы, с помощью которой можно проверять водителей автомобилей на опьянение.
Новые автомобили 04:05
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета 03:07
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо
Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
Известия 17:31
Кино
Зак Брафф поговорил о потенциальном фильме-продолжении «Клиники»
Popcornnews.ru 06:00
Авто
Появилась спецверсия Skoda Rapid — Hockey Edition
Специальная версия предлагается на базе комплектации Ambition, которая включает: боковые подушки безопасности спереди, функцию подогрева передних сидений, передние противотуманные фары, круиз-контроль, функцию обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла и многое другое.
За рулем вчера в 06:47
Единоборства
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик завершил карьеру
Bookmaker-ratings.ru 02:40
Общество
Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба
Российская газета 19:58
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Происшествия
Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
Известия 17:34
Гаджеты
NVIDIA работает над выпуском видеокарты GeForce RTX 3090
Компания NVIDIA работает над выпуском видеокарты GeForce RTX 3090.
Megaobzor.com 07:06
Общество
Петербург пошел на поправки. Больницы перегружены, а Смольный думает снимать коронавирусные ограничения
В преддверии парада Победы и голосования за новую редакцию Конституции губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену коронавирусных ограничений.
Фонтанка.Ру 16:09
Спорт
МОК допустил исключение тяжёлой атлетики из программы Олимпиады
Международная федерация тяжелоатлетов скрыла 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, чтобы они могли выиграть медали на крупных турнирах, передаёт РБК.
Говорит Москва 13:36
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle К слову, многие звезды шутили по поводу отдыха в столь жестких условиях.
Вокруг ТВ 15:12
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Общество
Режим ограничений на Камчатке из-за коронавируса продлят до 30 июня
На Камчатке режим ограничений, связанных с распространением коронавируса, будет продлен ориентировочно до 30 июня.
КамИНФОРМ 19:31
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
По словам Шараповой, Ефремов вовлек людей в своей "большой актерский мир", благодаря чему ему удалось создать о себе "сказочное представление".
iReactor 03:00
Здоровье
Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Ранее на этой неделе Яровая направила письмо в Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой направить специалистов на Камчатку для помощи региону в условиях пандемии.
ТАСС 20:21
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru вчера в 13:28
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:26
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59