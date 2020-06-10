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RT на русскомRT на русскомФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

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Федрезерв заверит рынки в готовности сохранять ставку на близком к нулю уровне в ближайшие годы

Финмаркетвчера в 11:02
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Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

АБН вчера в 22:50
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Происшествия

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Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском, намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тысяч рублей компенсации за повреждение машины, заявил РИА Новости адвокат семьи Дмитрий Буянов.
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В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Выпускникам калужских школ выдали «незаконные» аттестаты

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Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
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