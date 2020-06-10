Коронавирус
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Происшествия
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском, намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тысяч рублей компенсации за повреждение машины, заявил РИА Новости адвокат семьи Дмитрий Буянов.
РИА Новости 14:30
Общество
Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ
Замминистра сообщил, что по прогнозам выпадающие доходы ЖКХ по трем месяцам к концу июня уже составят около 70 – 80 млрд руб. 10 июня глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что ведомство рассматривает инициативу с 1 июля не индексировать и не поднимать тарифы за пользование услуг ЖКХ.
РБК 10:18
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Происшествия
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
"Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 14:20
Происшествия
В Новой Москве обвалился автомобильный мост
По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
Наука
Нашли предшественника Великой китайской стены
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 11:26
Политика
Поклонская пристыдила Зеленского за политику в отношении Крыма
Наталья Поклонская подчеркнула, что проводить такую политику в отношении Крыма — стыдно.
Вести Крым 07:40
Здоровье
Врач рассказал правду о коронавирусных качелях в Самарской области
В Самарской области количество заразившихся коронавирусом меняется каждый день: рекорды сменяются снижениями, в крупных городах находят то 1 больного, то 20.
КП - Самара 13:46
Общество
Выпускникам калужских школ выдали «незаконные» аттестаты
Калуга, 10 июня 2020, 14:36 — REGNUM В школах Калужской области учебный год завершился в мае, а в начале июня ряд общеобразовательных учреждений поспешили приступить к выдаче выпускникам документов об образовании, ссылаясь на некое устное распоряжение профильного ведомства.
REGNUM 07:36
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Наука
Броня на крыльях бабочки защищает ее от сильного дождя
Planet Today вчера в 17:02
Транспорт
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Политика
Путин одобрил выдвижение Дрозденко на выборах в Ленобласти
Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение кандидатуры Александара Дрозденко на должность губернатора Ленинградской области.
Политика Сегодня 10:42
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Армия и оружие
Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот
МРК будет передан на службу до конца 2020 года. Четвертый корабль проекта "Буян-М" поступит на Черноморский флот.
Piter.tv 04:20
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Общество
Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
Хоккей
Умарк подписал 2-летний контракт с «Серветтом»
33-летний игрок подписал контракт на два сезона, сообщил швейцарский клуб в письме владельцам абонементов.
Спорт БИЗНЕС Online 14:16
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Гаджеты
Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield
Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04