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Политика Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Происшествия Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина.

Политика Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель» Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.

Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Фигурное катание Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.