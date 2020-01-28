Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Экономика
Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского бизнесмена Илона Маска всего за один час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив
Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
Политика
Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября
Выборы главы Чувашии, как и планировалось ранее, пройдут в единый день голосования — 13 сентября.
Общество
В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
Дочерняя компания украинской государственной компании «Нафтогаз» — «Укргазодобыча» сообщила об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны на 79-90%.
Общество
США обвинены в замалчивании столкновения субмарины с «Титаником»
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Общество
Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%
С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Общество
МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО
МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
«Военная авиация нанесла удар по целям ХАМАС в Газе, включая объект по производству оружия и подземную инфраструктуру», — заявили в Минобороны Израиля.
Происшествия
Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине
Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Фигурное катание
Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе
Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Теннис
Кенин в двух сетах одолела Барти и вышла в финал Australian Open
Американка София Кенин победила австралийку Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Общество
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Космос
Дюны на небе: открыт новый тип полярных сияний
Финские ученые открыли новый, ранее неизвестный науке тип полярных сияний.
Общество
Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро
Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.