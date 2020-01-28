Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАСС14:21

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

Expert.ruвчера в 01:01

Фондовые индексы США растут после решения ФРС о сохранении ставки

ПРАЙМ15:17

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском14:08

ФРС решила не делать резких движений

Коммерсантъ15:30

ФРС США снова сохранила базовую ставку

Российская газета14:16

ФРС предсказуемо сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Интерфакс21:15
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Общество

Опрос показал, где больше всего хотят отдохнуть россияне

Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" в два этапа 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
РИА Новости 12:47
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Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
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Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп провел совещание, посвященное распространению нового коронавируса 2019-nCoV и заверил, что продолжает внимательно следить за ситуацией.
Российская газета 20:42
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 27 января в 17:46
Армия и оружие

Сирийская армия предприняла контрнаступление в Алеппо и Идлибе

РИА Новости 11:49
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Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Подмосковье Сегодня 16:22
Энергетика

Казахстан и Белоруссия обсуждают поставку нефти по железной дороге

Замминистра добавил, что транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» была инициирована белорусской стороной, поэтому Казахстан не участвует в переговорах с Россией по вопросам поставки нефти в Белоруссию.
REGNUM вчера в 00:38
Общество

Главу Алтая госпитализировали в больницу

Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
REGNUM 21:21
Общество

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
РБК 21:39
Происшествия

СК установил подозреваемого в убийстве ростовского депутата Алабушева

ТАСС 01:44
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Шоу-бизнес

Кудрявцева грубо послала Боярского за критику позднего материнства

Телеведущая Лера Кудрявцева крайне эмоционально прокомментировала высказывание актера Михаила Боярского о позднем материнстве.
Московский Комсомолец 03:42
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
REGNUM 10:49
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru вчера в 07:01
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

Газета.Ru 12:32
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
Общество

Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Национальная служба новостей 13:47
Футбол

Третий бомбардир РПЛ Соболев перейдёт в «Спартак»

REGNUM 13:04
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом».
RT на русском 16:36
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 27 января в 03:32
Энергетика

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
РБК 21:01
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Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям

Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
ТВ Центр вчера в 03:46
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия 10:33
Космос

Получен портрет туманности Тарантул в инфракрасном диапазоне

При помощи космического телескопа «Спитцер» астрономы получили изображение туманности Тарантул в инфракрасном свете, что сделало заметными детали, которые ранее были недоступны для наблюдения.
Полит.ру 03:10
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В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

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Эксперт предрек крах белорусским НПЗ из-за замены российской нефти

Белорусский нефтеперерабатывающий бизнес ожидает крах в случае поставки нефти через балтийский транзит.
РЕН ТВ 21:32
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