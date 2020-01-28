Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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Общество
Опрос показал, где больше всего хотят отдохнуть россияне
Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" в два этапа 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп провел совещание, посвященное распространению нового коронавируса 2019-nCoV и заверил, что продолжает внимательно следить за ситуацией.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Энергетика
Казахстан и Белоруссия обсуждают поставку нефти по железной дороге
Замминистра добавил, что транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» была инициирована белорусской стороной, поэтому Казахстан не участвует в переговорах с Россией по вопросам поставки нефти в Белоруссию.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в больницу
Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
Общество
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Шоу-бизнес
Кудрявцева грубо послала Боярского за критику позднего материнства
Телеведущая Лера Кудрявцева крайне эмоционально прокомментировала высказывание актера Михаила Боярского о позднем материнстве.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Общество
Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом».
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
Происшествия
Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям
Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Космос
Получен портрет туманности Тарантул в инфракрасном диапазоне
При помощи космического телескопа «Спитцер» астрономы получили изображение туманности Тарантул в инфракрасном свете, что сделало заметными детали, которые ранее были недоступны для наблюдения.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Политика
Эксперт предрек крах белорусским НПЗ из-за замены российской нефти
Белорусский нефтеперерабатывающий бизнес ожидает крах в случае поставки нефти через балтийский транзит.