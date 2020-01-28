Экономика
КоммерсантъФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Это совпадает с ожиданием экспертов, которые прогнозировали длительную паузу в смягчении политики ФРС.
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Наука
Ученые засомневались в связи нового коронавируса с рынком в Ухани
Авторы отмечают, что этот случай так и не удалось однозначно связать с «тем самым» рынком в Ухани, откуда, по всем последующим сообщениям, началось распространение инфекции.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 131 человека
Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае утром в среду, 29 января, достигло 5 тыс. 515 человек, число летальных исходов выросло до 131.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Происшествия
Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям
Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Хоккей
Пятеро игроков СКА вызваны в сборную России на Евротур
Пять игроков петербургского СКА вызваны в сборную России по хоккею, которая в начале февраля выступит на третьем этап Евротура – Шведских играх.
Энергетика
Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Здоровье
Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым
Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Политика
Сводная сестра Анны Франк заявила, что фото освобождения Освенцима являются подделкой
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Политика
Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»
Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Музыка
Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
Наука
Ученые подтвердили, что из-за стресса появляется седина
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели исследование на мышах и получили результат, причина седины вызванной стрессом является гормон норэпинефрин, который выделяется в организме при максимальной напряженности.
Наука
Технология CRISPR вылечила свиней с мышечной дистрофией
Недавно же учёные из Мюнхенского технического университета (TUM) использовали инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы вылечить от этого недуга подопытных свиней.
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Наука
Бабочки регулируют температуру своих крыльев
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.