Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Это совпадает с ожиданием экспертов, которые прогнозировали длительную паузу в смягчении политики ФРС.
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Фондовые индексы США растут после решения ФРС о сохранении ставки

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