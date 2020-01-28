Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Это совпадает с ожиданием экспертов, которые прогнозировали длительную паузу в смягчении политики ФРС.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 131 человека Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае утром в среду, 29 января, достигло 5 тыс. 515 человек, число летальных исходов выросло до 131.

Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.

Киберспорт Состоялся релиз Warcraft III: Reforged В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.

Происшествия Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Хоккей Пятеро игроков СКА вызваны в сборную России на Евротур Пять игроков петербургского СКА вызваны в сборную России по хоккею, которая в начале февраля выступит на третьем этап Евротура – Шведских играх.

Энергетика Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Интернет Facebook следит за пользователями даже вне соцсети Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.

Наука Ученые подтвердили, что из-за стресса появляется седина Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели исследование на мышах и получили результат, причина седины вызванной стрессом является гормон норэпинефрин, который выделяется в организме при максимальной напряженности.

Наука Технология CRISPR вылечила свиней с мышечной дистрофией Недавно же учёные из Мюнхенского технического университета (TUM) использовали инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы вылечить от этого недуга подопытных свиней.

Политика Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.