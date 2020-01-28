Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Обамы и Порошенко
«НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой $100 млн средств международной финансовой помощи», - сообщил Кузьмин.
Происшествия
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Авто
Купе Alpine A110 подготовлено для поездок в горы
Клиренс купе повысили на 60 мм, в свою очередь, кузов стал шире на 80 мм.
Общество
Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Кино
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Происшествия
Из-за схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются три поезда
В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 162 человек
Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй, где наблюдается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением нового коронавируса, сообщил, что число жертв болезни достигло 162 человек.
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует цену нефти марки Brent в $183 за баррель
Цена нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до $183 за баррель.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Авто
Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые фургоны
Компания «Люкс-Форм» разработала для грузовых пикапов, ВИС-2349 и ВИС-2346 на базе LADA Granta и LADA 4x4 соответственно, универсальные модульные надстройки.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Происшествия
Захарченко хочет вернуть через суд конфискованные 9 миллиардов рублей
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, намерен через суд вернуть себе конфискованное имущество на девять миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Общество
США обвинены в замалчивании столкновения субмарины с «Титаником»
Происшествия
Вахтовый автобус перевернулся в Якутии
Вахтовый автобус на базе "КамАЗа" съехал с дороги и опрокинулся в Оймяконском районе Якутии, трое человек госпитализированы, еще 10 проходят осмотр в районной больнице, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Якутии в четверг.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.