Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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Здоровье
Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым
Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Общество
Спрос на медицинские маски в России из-за коронавируса вырос в 13 раз
Спрос на медицинские маски на фоне новостей о китайском коронавирусе увеличился в 13 раз.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Наука
В Австралии китайский коронавирус смогли вырастить в лаборатории
Специалисты научного института из Австралии создали новый вид коронавируса вне Китая.
Технологии
Составили список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Футбол
«Зенит» не взял Кокорина на сбор в Испанию
«Зенит» не взял нападающего Александра Кокорина в Испанию на сбор с основной командой. Об 29 января сообщается на сайте клуба.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Экономика
Снижение прожиточного минимума не скажется на размерах МРОТ и пенсий
Андрей Исаев, член Комитета по труду и социальной политике при Государственной Думе РФ, заявил, что прожиточный минимум будет влиять на пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) только в сторону повышения.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Политика
Макрон обвинил Эрдогана в нарушении «обещания» по Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в нарушении обещания, данного на берлинской конференции по Ливии.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Хоккей
Наставник «Вашингтона» назвал Овечкина феномальным игроком
Наставник ХК «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден считает капитана команды Александра Овечкина феномальным хоккеистом.
Политика
В ПАСЕ намерены подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме
Оспоренные прибалтийскими депутатами полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) собираются подтвердить в полном объеме - доклад на эту тему рекомендован к принятию.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Музыка
Билли Айлиш победила в главных номинациях «Грэмми»
Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинациях, на которые была номинирована.
Общество
В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю
Причиной блокировки, как в случае и со Startmail, стало использование сервиса для массовых рассылок ложных сообщений о минировании объектов на территории России.
Армия и оружие