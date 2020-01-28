Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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Фондовые индексы США растут после решения ФРС о сохранении ставки

ПРАЙМ15:17

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАСС14:21

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

Expert.ruвчера в 01:01

ФРС США оставила ключевую ставку без изменений

РБК14:30

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском14:08

ФРС решила не делать резких движений

Коммерсантъ15:30

ФРС США снова сохранила базовую ставку

Российская газета14:16
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Здоровье

Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым

Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:39
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Saksa присоединился к составу OG по Dota 2

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Спрос на медицинские маски в России из-за коронавируса вырос в 13 раз

Спрос на медицинские маски на фоне новостей о китайском коронавирусе увеличился в 13 раз.
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Наука

В Австралии китайский коронавирус смогли вырастить в лаборатории

Специалисты научного института из Австралии создали новый вид коронавируса вне Китая.
ToDay News Ufa 02:40
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Составили список лучших антивирусов для Windows 10

Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
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Николаев назвал размер пенсии народного артиста России

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
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В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Происшествия

СК установил подозреваемого в убийстве ростовского депутата Алабушева

ТАСС 01:44
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru 06:06
Интернет

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom 01:17
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Футбол

«Зенит» не взял Кокорина на сбор в Испанию

«Зенит» не взял нападающего Александра Кокорина в Испанию на сбор с основной командой. Об 29 января сообщается на сайте клуба.
REGNUM 04:45
Политика

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Вести.Ru 04:50
Экономика

Снижение прожиточного минимума не скажется на размерах МРОТ и пенсий

Андрей Исаев, член Комитета по труду и социальной политике при Государственной Думе РФ, заявил, что прожиточный минимум будет влиять на пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) только в сторону повышения.
Долг.рф 04:41
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Происшествия

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

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Политика

Макрон обвинил Эрдогана в нарушении «обещания» по Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в нарушении обещания, данного на берлинской конференции по Ливии.
Радио Sputnik 12:22
Политика

Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Lenta.ru 05:35
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

REGNUM 14:06
Хоккей

Наставник «Вашингтона» назвал Овечкина феномальным игроком

Наставник ХК «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден считает капитана команды Александра Овечкина феномальным хоккеистом.
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Политика

В ПАСЕ намерены подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме

Оспоренные прибалтийскими депутатами полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) собираются подтвердить в полном объеме - доклад на эту тему рекомендован к принятию.
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Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»

За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Чистовик 07:15
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков.
Телеканал RTVI 11:59
Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
REGNUM 13:59
Музыка

Билли Айлиш победила в главных номинациях «Грэмми»

Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинациях, на которые была номинирована.
Дождь 27 января в 00:33
Общество

В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю

Причиной блокировки, как в случае и со Startmail, стало использование сервиса для массовых рассылок ложных сообщений о минировании объектов на территории России.
Lenta.ru 05:00
Армия и оружие

Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией

Известия 26 января в 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
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