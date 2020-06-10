Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. «Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — говорится в сообщении.

Экономика Сбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС Сбербанк получает с 2ГИС собственную картографическую платформу, которую планирует развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и др. 325

Политика Асад снял с должности премьер-министра Сирии Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

Здоровье Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек. 75

Общество В Нижегородской области отменят QR-коды QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин. 13

Происшествия Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы. 121

Общество Финляндия решила продлить ограничения на въезд из России Правительство Финляндии решило открыть границы для въезда туристов из некоторых стран, при этом для России границы по-прежнему будут закрыты. 41

Общество Власти Москвы публично удалят все пропуска Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня. 2

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 48

Общество Кравцов рассказал, когда школьники получат аттестаты Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, а те, а остальные смогут их забрать 15 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Интернет Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.

Общество В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля. 446

Футбол Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна» Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.

Политика Герой ДНР стал помощником президента Абхазии Помощником президента Абхазии по международным связям назначен герой провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахрик Авидзба, 11 июня сообщает пресс-служба главы республики.

Общество В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме. 36

Общество В Краснодарском крае отменили пропускной режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24". 336

Футбол Большую часть оставшихся матчей РПЛ покажут по «Матч ТВ» Большинство матчей из оставшихся восьми туров сезона-2019/20 чемпионата России по футболу покажут по «Матч ТВ», передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала.