Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
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ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

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