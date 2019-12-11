Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАСС15:02

ФРС США сохранила базовую ставку

Реальное время14:33

Биржи США закрыли торги в «зеленой зоне» на итогах заседания ФРС

ПРАЙМ16:33

ФРС США сохранила базовую ставку

Российская газета14:58

ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ru15:50

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБК14:02

ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъ15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
РБК 15:11
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
Lenta.ru 18:02
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Политика

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
RT на русском 15:41
Общество

Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
ТАСС 17:56
Армия и оружие

В Нигере погибли более 60 человек

По данным новостного сайта Malijet, в результате атаки на лагерь погибли 70 военнослужащих, без вести пропали 30.
ГЛАС.RU 15:06
Футбол

Гюндоган об АПЛ: «Чемпионская гонка для нас закончилась. Будем бороться за выход в ЛЧ»

Не можем отрицать, что чемпионская гонка для нас уже закончилась, поэтому мы должны бороться за право снова попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Sports.ru 15:41
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru вчера в 07:06
Политика

Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Известия 12:01
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ 12:47
Футбол

«Порту» — «Фейеноорд», 12 декабря, прогноз на матч Лиги чемпионов

Анализ матча «Порту» — «Фейеноорд» (12.12.2019) Группа G оказалась самой ровной и интригующей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Чемпионат 04:30
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна

Российский певец Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Известия 05:25
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 09 декабря в 01:02
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 15:10
Общество

Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним, сообщает Интерфакс.
RT на русском 08:22
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Дни24 вчера в 05:20
Футбол

Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:37
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Общество

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины перед РФ

В середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ.
РЕН ТВ вчера в 14:16
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Известия 16:10
Шоу-бизнес

Дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик

Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати — решила представить себя взрослой и максимально похожей на маму — модель Алёну Шишкову.
Bimru.ru 11:54
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика

Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций

Ранее Путин заявлял, что люди имеют право на протест.
Росбалт вчера в 11:21
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском вчера в 10:25
Политика

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока-2»

В проект оборонного бюджета США на 2020 год включили санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:35
Футбол

Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»

Итальянский специалист Карло Анчелотти покинул должность главного тренера «Наполи».
ProstoProSport 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное