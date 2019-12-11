Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
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Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Общество
Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
Армия и оружие
В Нигере погибли более 60 человек
По данным новостного сайта Malijet, в результате атаки на лагерь погибли 70 военнослужащих, без вести пропали 30.
Футбол
Гюндоган об АПЛ: «Чемпионская гонка для нас закончилась. Будем бороться за выход в ЛЧ»
Не можем отрицать, что чемпионская гонка для нас уже закончилась, поэтому мы должны бороться за право снова попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Политика
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Футбол
«Порту» — «Фейеноорд», 12 декабря, прогноз на матч Лиги чемпионов
Анализ матча «Порту» — «Фейеноорд» (12.12.2019) Группа G оказалась самой ровной и интригующей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой Джигарханяна
Российский певец Прохор Шаляпин объявил о расставании с бывшей женой актера Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Общество
Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах
Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним, сообщает Интерфакс.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Футбол
Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Общество
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины перед РФ
В середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик
Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати — решила представить себя взрослой и максимально похожей на маму — модель Алёну Шишкову.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Политика
Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций
Ранее Путин заявлял, что люди имеют право на протест.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Политика
В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока-2»
В проект оборонного бюджета США на 2020 год включили санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток .
Футбол
Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»
Итальянский специалист Карло Анчелотти покинул должность главного тренера «Наполи».