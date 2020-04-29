Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

РИА Новостивчера в 15:08

ФРС пообещала сохранять минимальную ставку до начала восстановления экономики

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ФРС США сохранила базовую ставку

РБКвчера в 14:56

Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

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ТАССвчера в 14:02

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфаксвчера в 14:30

Индексы США закрылись ростом на 2-3,5% после сохранения ставки ФРС

ПРАЙМвчера в 16:34
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Вести.Ru вчера в 20:56
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Наука

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РИА Новости вчера в 21:51
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Происшествия

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Газета.Ru 02:16
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На российском рынке съемного жилья вновь может стать популярным формат коммунальных квартир, так называемых коливингов.
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
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Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину

В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
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В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете

Украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Общество

США решили ускорить создание вакцины от коронавируса

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Происшествия

68 новых случаев коронавируса выявили в Курской области

Оперштаб сообщил утром в среду, 29 апреля о 68 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
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Политика

Песков предположил, что РФ выходит на плато по заражению коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая.
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Папунаишвили раскритиковал жюри шоу «Танцы со звёздами»

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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ 28 апреля в 09:53
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Происшествия

В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке

Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 30 апреля 2020, 06:03 — REGNUM Крупный пожар общей площадью 500 квадратных метров в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области потушен, 30 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM вчера в 23:03
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К отбору на премию «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

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Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
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Общество

В Саратовской области выявлено 32 новых случая коронавируса

По состоянию на 9 часов утра 28 апреля лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции.
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
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Авто

В Россию Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed

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Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски

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