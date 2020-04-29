Экономика
Российская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС пообещала сохранять минимальную ставку до начала восстановления экономики
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Столкнувшись в начале марта с дефицитом тест-систем, медики начали смешивать в одной пробирке пробы нескольких десятков бессимптомных пациентов, и только если такая смесь даст положительный результат, проводить персональные тесты.
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Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Материал дополняется.
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Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
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В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
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В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете
Украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову.
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Песков предположил, что РФ выходит на плато по заражению коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая.
REGNUM вчера в 22:13
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
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В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
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К отбору на премию «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
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По состоянию на 9 часов утра 28 апреля лабораторно подтверждены еще 32 случая инфекции.
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Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
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В Россию Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed
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Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
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