Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфакс14:30

Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

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ФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%

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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

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ФРС США сохранила базовую ставку

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ФРС США сохранила базовую ставку

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Власти Москвы назвали приоритетные отрасли по снятию ограничений

Смягчение в Москве ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности.
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В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия 11:34
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
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Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Резистентность бактерии к одному антибиотику приводит к резистентности и к другому

Инфекции бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, которые устойчивы к двум или более антибиотикам, особенно трудно поддаются лечению.
Хайтек 27 апреля в 16:03
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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

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Российская газета 07:07
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Происшествия

Вертолет НАТО пропал с радаров над Ионическим морем

Вертолет НАТО пропал с экранов радаров в районе греческого острова Кефалония в Ионическом море.
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ТАСС 11:40
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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Минздрав расширил список лекарств, помогающих при лечении коронавируса

Минздрав расширил список лекарств, помогающих при лечении коронавируса.
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Футбол

Глава «Урала» предлагает транслировать РПЛ на федеральных каналах

Григорий Иванов, являющийся президентом футбольного клуба "Урал", планирует предложить руководству российского чемпионата транслировать матчи лиги на федеральных телеканалах.
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Общество

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

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Экономика

Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

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Описаны изменения в путешествиях по миру после пандемии

Генеральный директор и основатель туристического онлайн-портала The Points Guy Брайан Келли в интервью американскому телеканалу Fox News рассказал, как изменятся путешествия после окончания пандемии коронавирусной инфекции в мире.
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Свою операционную систему получит блокчейн-платформа Дурова

В ближайшем будущем в магазинах приложений AppStore и Play Маrкет появится TON OS — операционная система (ОС) для блокчейн-платформы TON, пишет РБК со ссылкой на близкий к Telegram источник.
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Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
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Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
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