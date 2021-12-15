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ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
ПРАЙМ
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
РИА Новости
ФРС повысила прогноз по инфляции в текущем году с 4,2% до 5,3%. Кроме того, регулятор ухудшил прогноз роста ВВП США в 2021 году с 5,9% до 5,5%. ФРС объявила о снижении покупки активов.
Expert.ru
На 23:31 мск Dow Jones Industrial вырос 1,2% или на 414 пунктов после того, как провел день в минусе.
Ведомости

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