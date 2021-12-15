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ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых

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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
ПРАЙМ
ФРС отмечает, что, несмотря на то, что уровень инфляции уже какое-то время превышает целевые 2%, регулятор намерен сохранять ставку на текущем уровне для поддержания восстановления рынка труда.
РИА Новости
По мнению большинства, ставка может быть повышена в первом квартале 2023 года, 27 экономистов сочли, что повышения стоит ждать уже к концу 2022 года.
РБК
ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
РИА Новости

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