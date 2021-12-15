Теории о причастности СССР Теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.
В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий для должностных лиц на местном уровне единый пятилетний срок полномочий, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), входящее в холдинг РБК, подготовило первый ренкинг средних зарплат в крупнейших компаниях реального сектора российской экономики по данным за 2020 год.