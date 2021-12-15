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ФРС сохранила ставку в диапазоне 0–0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
ПРАЙМ
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
РИА Новости
Ставка будет сохраняться на околонулевом уровне пока в ФРС не сочтут, что экономика «перенесли последние события и движется к достижению целей» по достижению предельной занятости на рынке труда и стабильности цен.
РБК
По мнению большинства, ставка может быть повышена в первом квартале 2023 года, 27 экономистов сочли, что повышение стоит ждать уже к концу 2022 года.
РБК

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