Ставка будет сохраняться на околонулевом уровне пока в ФРС не сочтут, что экономика «перенесли последние события и движется к достижению целей» по достижению предельной занятости на рынке труда и стабильности цен.
Новый омикрон-штамм коронавируса распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News.
Ранее в рамках расследования дела были арестованы директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.