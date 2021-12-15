На своем заседании в ноябре ФРС объявила, что начнет постепенно уменьшать объем ежемесячных покупок: со $120 млрд в месяц (до середины ноября), до $105 млрд за период с середины ноября и $90 млрд с 15 декабря по 14 января.
Ранее стало известно, что МИД ФРГ выслал двух российских дипломатов после того, как суд в Берлине приговорил гражданина РФ к пожизненному заключению за убийство бывшего террориста, члена одного из чеченских бандформирований.
В стремлении сократить выбросы парниковых газов компания Volkswagen официально одобрила использование парафинового синтетического дизельного топлива в своих «четвёрках» TDI, поставленных с конца июня 2021 года.