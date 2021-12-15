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ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
ПРАЙМ
ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
РИА Новости
Доллар отреагировал ростом на сигналы о том, что ставка в США будет подниматься быстрее, чем ожидалось, однако затем перешел к снижению на фоне увеличения аппетита к риску после решений ФРС.
Финмаркет
На своем заседании в ноябре ФРС объявила, что начнет постепенно уменьшать объем ежемесячных покупок: со $120 млрд в месяц (до середины ноября), до $105 млрд за период с середины ноября и $90 млрд с 15 декабря по 14 января.
Finam.Ru

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