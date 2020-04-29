Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. Об этом говорится в релизе по итогам заседания регулятора.
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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

РИА Новости15:08

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфакс14:30

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

ТАСС14:02

Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

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ФРС США сохранила базовую ставку

РБК14:56

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Российская газета14:24

Индексы США закрылись ростом на 2-3,5% после сохранения ставки ФРС

ПРАЙМ16:34
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Ubisoft анонсировала новую Assassin’s Creed

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Минздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса

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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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Помпео: существует реальный риск голода в КНДР из-за коронавируса

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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Экономика

Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
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Нефть снова опустилась в «красную зону»

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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Политика

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Газета.Ru 14:23
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Общество

В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
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Армия и оружие

Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения в Центрально-Азиатском стратегическом направлении в 2020 году.
Газета.Ru 06:01
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Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 16:19
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

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Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
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В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.
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Происшествия

Жительница Татарстана сбежала в лес с детьми от чипирования

Жительница Татарстана сбежала в лес с двумя сыновьями из-за страха перед чипированием, сообщает «МК-Казань» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по республике.
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе

Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
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Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной

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Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
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В Самарской области ввели масочный режим

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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

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В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

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