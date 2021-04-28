Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ФРС США сохранила ключевую ставку в девятый раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку без изменений — на уровне 0–0,25%, следует из опубликованных материалов ведомства.В источнике
Экономика сегодня
BFM.ru
Газета.Ru
Life.ru
RT на русском
Коммерсантъ
ПРАЙМ
Парламентская газета
Национальная служба новостей
Росбалт

С чего всё началось

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — говорится в сообщении
.

Подробнее о событии

ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на нынешнем уровне

ТАССвчера в 16:11

ФРС бездействует с оптимизмом

Коммерсантъвчера в 15:59

Американские индексы снизились на фоне заявлений ФРС

ПРАЙМвчера в 16:34

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Российская газетавчера в 14:19

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:10

ФРС США сохранила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:05

Политика ФРС может вызвать рост инфляции в США

Экономика сегоднявчера в 13:05
Интересное

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России»

Бывшая участница российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.
ТАССвчера в 12:29

ОАО РЖД светит Бодайбо

Основная нагрузка по оплате новой генерации в Бодайбинском районе Иркутской области может лечь на главных потребителей-заказчиков дополнительных мощностей.
Коммерсантъ18:12

Космодром Восточный будет дооборудован для запуска нового корабля «Орел»

К первому запуску нового космического корабля «Орел» будет создано все необходимое, кроме того, что касается посадки экипажа в корабль, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов 28 апреля, сообщает ТАСС.
ИА Красная Веснавчера в 06:58