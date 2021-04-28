Космодром Восточный будет дооборудован для запуска нового корабля «Орел»

К первому запуску нового космического корабля «Орел» будет создано все необходимое, кроме того, что касается посадки экипажа в корабль, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов 28 апреля, сообщает ТАСС.