Экономика
Российская газетаФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки
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