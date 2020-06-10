Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не думает о повышении ставки

Финмаркетвчера в 01:14

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ru10 июня в 02:14

ФРС США ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Интерфакс10 июня в 14:18

ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0 - 0,25% годовых

Газета.Ru10 июня в 14:14

ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

РБК10 июня в 14:11

ФРС не прогнозирует повышения ставок до конца 2022 года

ПРАЙМ10 июня в 16:59

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС10 июня в 14:18
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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Жена президента Украины заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.
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Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
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Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
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Шоу-бизнес

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Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
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Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
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Семин рассказал подробности несостоявшегося перехода Дзюбы в «Локомотив»

Ранее стали известны детали трудового договора генерального директора московского "Спартака" Томаса Цорна.
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Как сообщает "Интерфакс", до конца 2020 года серийные вертолёты должны быть превращены в модернизированную версию, а затем этим Ка-52М отправят на предварительные лётные и государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся не более двух лет.
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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
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Происшествия

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Общество

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Жители одного из домов в Таганроге уверены, что с ними в квартире живет привидение.
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Путин поздравил россиян с Днем России

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Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Песков назвал главные качества мужчины и дипломата

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Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск

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СК изучит видео по делу о гибели мужчины в ОВД Калининграда

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