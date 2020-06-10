Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.

Экономика Акции Tesla рекордно подорожали Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов. 1

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 201

Экономика Хуснуллин потребовал поддержать строительство частных домов Вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, поручил региональным властям поддержать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Общество В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами. 597

Общество ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 25

Общество Работающие 1 июля получат повышенную оплату Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. 629

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 137

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 2,1K

Интернет Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google. 59

Общество Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить «Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения». 2,2K

Общество Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. 199

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 46

Политика Евросоюз может начать открывать границы для иностранцев с 1 июля Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации по «постепенному и частичному» открытию границ Евросоюза с 1 июля, сообщил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.