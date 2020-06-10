Коронавирус
Российская газетаФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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Экономика
Акции Tesla рекордно подорожали
Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов.
Lenta.ru 11:48
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
Аргументы и Факты вчера в 15:14
Общество
Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Экономика
Хуснуллин потребовал поддержать строительство частных домов
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, поручил региональным властям поддержать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Коммерсантъ 10:18
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Здоровье
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19 в республике
Всего в Коми подтверждено 1693 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 939 человек, информируют региональные власти.
РИА Новости 15:00
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google
Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
Evo-rus.com вчера в 08:51
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Политика
Евросоюз может начать открывать границы для иностранцев с 1 июля
Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации по «постепенному и частичному» открытию границ Евросоюза с 1 июля, сообщил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
Forbes 11:19
Здоровье
Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе
Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал об опасности самолечения при коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 13:45
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге
Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Спорт
Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад
Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
ИА Красная Весна 10:53