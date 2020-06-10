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Российская газетаРоссийская газетаФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

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Федрезерв заверит рынки в готовности сохранять ставку на близком к нулю уровне в ближайшие годы

Финмаркетвчера в 11:02

ФРС ухудшила прогноз по безработице в США на 2020 и 2021 годы

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Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

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ФРС предрекла снижение ВВП США на 6,5% в 2020 году и рост на 5% в 2021 году

Интерфакс15:08
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Экономика

Акции Tesla рекордно подорожали

Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов.
Lenta.ru 11:48
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Происшествия

Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

Аргументы и Факты вчера в 15:14
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Общество

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Экономика

Хуснуллин потребовал поддержать строительство частных домов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, поручил региональным властям поддержать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Коммерсантъ 10:18
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

RZN.info 14:04
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
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Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Здоровье

Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19 в республике

Всего в Коми подтверждено 1693 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 939 человек, информируют региональные власти.
РИА Новости 15:00
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Транспорт

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google

Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
Evo-rus.com вчера в 08:51
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru 08:02
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Политика

Евросоюз может начать открывать границы для иностранцев с 1 июля

Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации по «постепенному и частичному» открытию границ Евросоюза с 1 июля, сообщил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
Forbes 11:19
Здоровье

Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе

Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал об опасности самолечения при коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 13:45
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Футбол

«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Спорт

Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад

Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
ИА Красная Весна 10:53
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