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Происшествия В московском торговом центре прогремели выстрелы На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан". 6

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