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Российская газетаРоссийская газетаФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС14:18

Федрезерв заверит рынки в готовности сохранять ставку на близком к нулю уровне в ближайшие годы

Финмаркетвчера в 11:02

ФРС не справится с данными ею обещаниями — эксперт Bank of America

ИА Красная Весна17:41

ФРС ухудшила прогноз по безработице в США на 2020 и 2021 годы

Газета.Ru14:26

ФРС не прогнозирует повышения ставок до конца 2022 г

ПРАЙМ16:59

Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

News.ru02:14

ФРС предрекла снижение ВВП США на 6,5% в 2020 году и рост на 5% в 2021 году

Интерфакс15:08
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Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Политика

Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр

Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки.
Эхо Москвы 18:11
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Политика

Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости 14:25
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Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 14:34
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Футбол

Самедов о скинхедах в метро: «Кавказцев били, а внешность-то у меня... Я испугался, был мальчиком»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о встрече со скинхедами в метро.
Sports.ru 16:59
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
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Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Российская газета вчера в 19:54
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Армия и оружие

Новый ракетный корабль с «Калибрами» поступит на флот до конца года

Малый ракетный корабль "Грайворон" планируют передать флоту до конца 2020 года.
Вести.Ru 05:09
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 09:12
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Гаджеты

NVIDIA работает над выпуском видеокарты GeForce RTX 3090

Компания NVIDIA работает над выпуском видеокарты GeForce RTX 3090.
Megaobzor.com 07:06
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Общество

Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
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Политика

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне

У президента России Бориса Ельцина был шанс предотвратить войну в Чечне, однако он упустил его, отдав приказ расстрелять из танков парламент в 1993 году.
Lenta.ru 18:54
Спорт

Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5

Оказывается, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на Unreal Engine 5 — следующей версии движка Epic Games, в которой используются разные особенности консолей нового поколения.
Игромания.ру 17:29
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:26
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
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Армия и оружие

В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»

Lenta.ru 17:07
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

Газета.Ru 06:29
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Экономика

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция в России 2–8 июня составила 0%, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 2,4%.
Коммерсантъ 13:12
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Политика

Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии

В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Общество

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Российская газета 13:38
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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