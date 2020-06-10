Коронавирус
Российская газетаФРС США сохранила нулевую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Происшествия
Сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку в Уфе
Anews вчера в 09:54
Политика
В Мосгордуме предложили вынести вотум недоверия спикеру Шапошникову
Девять депутатов Мосгордумы предложили вынести вотум недоверия спикеру Алексею Шапошникову.
News.ru вчера в 06:17
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Футбол
Николич сформировал новый тренерский штаб московского «Локомотива»
Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте сообщил, что тренер Юрий Батуренко покидает команду после формирования тренерского штаба Марко Николичем.
РИА Новости 11:26
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Владелец пристани в Волгограде оправдан по делу о гибели 11 человек
Как сообщает РИА Новости, Леонид Жданов оправдан, так как «суд не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями».
Говорит Москва 11:21
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 04:38
Общество
Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Игры
Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Экономика
Прибыль банков в мае стала рекордно низкой
Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Газета.Ru 03:41
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития сферы IT и телекоммуникаций с представителями российских компаний.
Газета.Ru 11:18
Общество
В районе американского посольства в Багдаде упала ракета
В «зелёной зоне» иракской столицы Багдада недалеко от американского посольства упала ракета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
RT на русском 18:12
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Авто
Toyota Yaris Cross впервые попался на фото
Самый доступный кроссовер Toyota, которому эксперты прочат роль нового бестселлера японского бренда, впервые попал в объектив шпионских фотокамер.
SpeedMe 08:03